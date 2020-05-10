Как россияне отметили День Победы: фото из соцсетей

09:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
В связи с эпидемией коронавируса в России были отменены массовые мероприятия 9 мая, но режим изоляции не помешал россиянам отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне у себя дома.
Традиционное шествие «Бессмертный полк» переместилось в
Многие россияне присоединились к всероссийской акции «Флаги России» — они вывесили дома государственные флаги. Еще одна акция — «Окна Победы». Жители страны украсили окна или балконы по случаю празднования 9 Мая.
Россияне пели фронтовые песни и делились видео в соцсетях с хештегом #ПесниПобеды.
После минуты молчания, которая прошла в 19.00, люди вышли на балконы своих квартир, чтобы спеть «День Победы». Многие держали фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
С 21:50 до 22:00 по местному времени в России зажигали фонарики и свечи в рамках всероссийской акции «Фонарики Победы». Ее цель — почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу.
Ранее президент Владимир Путин пообещал «широко и торжественно» отметить юбилейную дату позднее.
Анна Лысенко