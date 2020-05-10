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Подвиги женщин-медиков во время Великой Отечественной войныНе испугаться и не спрятаться. 9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о невероятных поступках участвоваших в ней женщин
Фоторепортажи
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09:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как россияне отметили День Победы: фото из соцсетей

По-домашнему, но торжественно.

Источник: Reuters
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В связи с эпидемией коронавируса в России были отменены массовые мероприятия 9 мая, но режим изоляции не помешал россиянам отпраздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне у себя дома.

Традиционное шествие «Бессмертный полк» переместилось в онлайн-формат. Организаторы получили от россиян больше 2,8 млн заявок.

Многие россияне присоединились к всероссийской акции «Флаги России» — они вывесили дома государственные флаги. Еще одна акция — «Окна Победы». Жители страны украсили окна или балконы по случаю празднования 9 Мая.

Россияне пели фронтовые песни и делились видео в соцсетях с хештегом #ПесниПобеды.

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После минуты молчания, которая прошла в 19.00, люди вышли на балконы своих квартир, чтобы спеть «День Победы». Многие держали фотографии родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

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С 21:50 до 22:00 по местному времени в России зажигали фонарики и свечи в рамках всероссийской акции «Фонарики Победы». Ее цель — почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда мы не можем выйти на улицу.

Ранее президент Владимир Путин пообещал «широко и торжественно» отметить юбилейную дату позднее.

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Анна Лысенко

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Источник:©Аргументы и факты
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