Россияне спели «День Победы» со своих балконов

Акция началась после минуты молчания, которая прошла в 19.00. На телеканалах транслировали, как разные люди, в том числе сотрудники МЧС, медики, актеры, поют эту песню.
В этом году из-за ограничений по коронавирусу власти отказались от проведения традиционного парада Победы. Было решено оставить только авиационную часть: над Москвой в честь 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны пролетели 75 самолетов и вертолетов. Многие другие города России — Екатеринбург, Самара, Хабаровск, Волгоград — тоже отметили День Победы пролетом авиации. Всего в воздушных парадах приняло участие около 600 самолетов и вертолетов, что составляет, по словам источника в Минобороны, примерно треть от их общего количества в Вооруженных силах. В Санкт-Петербурге помимо воздушной части парада состоялась еще и морская.
Утром президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата, а затем поздравил россиян с праздником. Обращение состоялось в Александровском саду, расположенном у стен Кремля. Президент вспомнил подвиг советского народа, почтил память погибших на войне, поблагодарил ветеранов за победу. В конце выступления он объявил, что полноценный парад состоится, но только после отмены карантина.
Пообещал Путин после снятия ограничений провести и шествие «Бессмертного полка». В юбилей Победы акция прошла в онлайн режиме. Для участия в ней россияне могли заранее загрузить фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на сайтах акции, «Банка памяти» или через соцсети «В контакте» и «Одноклассники». Фотографии в течение дня транслировались более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
Кроме того, люди в разных городах в течение дня выходили на балконы, демонстрируя фотографии своих близких, воевавших в 1941—1945 гг.
Путин тоже принял участие в акции «Бессмертный полк»: он вышел в эфир из резиденции в Ново-Огарево, обратившись к другим участникам. Рядом с президентом во время обращения стояли таблички с фотографиями родственников. Путин последние пять лет участвовал в шествиях «Бессмертного полка», обычно он нес в колонне фотографию своего отца.