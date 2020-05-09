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22:21 (мск), источник: ТАСС

Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Facebook из-за ошибки автоматизированного инструмента удалял фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

Источник: РИА "Новости"

«Этот контент был удален по ошибке нашими автоматизированными инструментами выявления нарушений и теперь восстановлен. Мы приносим извинения пользователям за любые возникшие в связи с этим неудобства», — сообщили в компании.

Из-за пандемии Facebook временно отправил домой команды, которые занимаются проверкой контента.

«Мы хотим, чтобы наша платформа оставалась безопасным местом для поддержания связи людей друг с другом в сложившейся ситуации, поэтому в данный момент мы больше полагаемся на наши автоматизированные системы обнаружения и удаления контента, который нарушает нормы сообщества. Чем меньше людей могут рассматривать публикации, изображения и комментарии, которые потенциально нарушают наши нормы, тем больше вероятность допущения некоторых ошибок», — сказал представитель компании, уточнив, что подобные случаи Facebook старается решить как можно быстрее.

Ранее российские пользователи Facebook обратили внимание на то, что службы безопасности социальной сети закрывали доступ к публикациям, содержащим снимок корреспондента фотохроники ТАСС Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом».

«Ваша публикация нарушает наши нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций. Ваша публикация скрыта от других. Эти нормы призваны предотвратить нанесение вреда кому-либо в реальном мире», — указывалось в сопроводительном сообщении соцсети.

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