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22:29 (мск), источник: ТАСС

Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

МОСКВА, 9 мая. /ТАСС/. Салютные дивизионы раскрасили московское небо в цвета российского государственного флага в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо столицы в течение 10 минут украсило свыше 10 тыс. фейерверочных выстрелов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял небо столицы.

В небо Москвы были выпущены фейерверки более 55 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля «КамАЗ».

В пресс-службе сообщили, что салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.

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