Салютные залпы раскрасили небо Москвы в цвета российского флага

В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо столицы в течение 10 минут украсило свыше 10 тыс. фейерверочных выстрелов.
Кульминацией салюта стал фейерверк в виде расцветок триколора, который в течение 40 секунд озарял небо столицы.
В небо Москвы были выпущены фейерверки более 55 видов, среди них — «Светлана», «Слава», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».
Купола разрывов превысили в диаметре 300 м. Запуск фейерверков был произведен из самоходных комбинированных пусковых салютных установок калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля «КамАЗ».
В пресс-службе сообщили, что салют произвел отдельный гвардейский салютный дивизион им. маршала артиллерии Владимира Михалкина Западного военного округа.