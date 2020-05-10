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02:20 (мск), источник: РИА Новости

Онищенко увидел хороший признак в ситуации с распространением COVID-19

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился «хороший признак», заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 02:32 MSK, 10.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано4 020 878+85 049
Скончалось279 007+4 353
Выздоровело1 369 553+54 257
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Источник: РИА Новости

«Снижение коэффициента заболеваемости — хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — сказал депутат.

В то же время Онищенко призвал воздержаться от «излишнего оптимизма», отметив, что нужно продолжать работать над противодействием распространению инфекции.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва — самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации», — заявил он.

Депутат также призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.
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«Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения — постоянное мытье рук и социальную дистанцию», — заключил Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.

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