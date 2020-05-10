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08:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Вирусолог рассказал о сложных решениях Роспотребнадзора в период пандемии

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о сложных решениях Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса в России. Об этом он порассуждал в интервью НСН.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 10.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано4 025 140+85 792
Скончалось279 329+4 395
Выздоровело1 376 002+52 004
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Источник: Агентство «Москва»

По его словам, федеральная служба принимает решения «в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса». «И какое решение ни прими — все будет плохим. Отрыть магазин — плохо. Закрыть — тоже плохо. Но нужно подчиняться требованиям государства», — объяснил вирусолог, добавив, что поэтапность отмены ограничительных мер имеет под собой логические и медицинские обоснования.

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Альтштейн добавил, что маска и перчатки действительно способны снизить риски заражения COVID-19, особенно необходимы эти меры будут в общественном транспорте. Он напомнил, что потенциальная возможность инфицирования зависит не от площади, а от плотности людей в помещении.

Согласно программе Роспотребнадзора, снятие ограничений будет проходить в три этапа. На первом разрешат заниматься спортом на улице и гулять с детьми, на втором начнут работу образовательные учреждения и магазины, в конце откроются парки и скверы.

Россия находится на 5-м месте по числу заразившихся граждан с показателем 198 676 человек. За весь период выявлено 1,8 тысячи случаев смерти пациентов с коронавирусом, свыше 31 тысячи человек выздоровели.

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