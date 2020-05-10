В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

За минувшие сутки в Хубэе также выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. В настоящее время по всей провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.
За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 — в Ухане), 63 616 человек выздоровели (46 464 — в Ухане), 4 512 скончались (3 869 — в Ухане).
Ранее госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в Китае за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 74 пациента выздоровели, летальных исходов не было.
Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только когда у них проявляются симптомы.
Был ли новый заболевший в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы COVID-19, не уточняется, но отмечается, что во всей провинции в настоящий момент только один подтвержденный случай, пациент находится в Ухане.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.
ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.