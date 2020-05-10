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08:48 (мск), источник: РИА Новости

В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. Новый случай заражения коронавирусом подтвержден в китайском городе Ухане, где на протяжении длительного времени не выявляли заболевших COVID-19, следует из сообщения комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй. Заразившийся пациент находится в тяжелом состоянии.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 08:32 MSK, 10.05
Инфицировано198 676+10 817
Скончалось1 827+104
Выздоровело31 916+5 308
Инфицировано4 025 140+85 792
Скончалось279 329+4 395
Выздоровело1 376 002+52 004
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За минувшие сутки в Хубэе также выявили 17 новых бессимптомных носителей вируса. В настоящее время по всей провинции под наблюдением врачей остаются 616 бессимптомных носителей вируса.

За все время эпидемии в Хубэе было выявлено 68 129 случаев заражения (50 334 — в Ухане), 63 616 человек выздоровели (46 464 — в Ухане), 4 512 скончались (3 869 — в Ухане).

Ранее госкомитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что в Китае за минувшие сутки выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей, 74 пациента выздоровели, летальных исходов не было.
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Китайские власти не включают бессимптомных носителей, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, в общую статистику, и переквалифицируют их в подтвержденные только когда у них проявляются симптомы.

Был ли новый заболевший в Ухане бессимптомным носителем, у которого начали проявляться симптомы COVID-19, не уточняется, но отмечается, что во всей провинции в настоящий момент только один подтвержденный случай, пациент находится в Ухане.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.

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