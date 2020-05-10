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07:46 (мск), источник: РИА Новости

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.

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Источник: AP 2020

«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал в твиттере Райх.

«Идиот», — добавил Маск, перейдя на русский язык.

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Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты из Калифорнии в другой американский штат. Причиной стал запрет местных властей возобновить производство электрокаров из-за распространения коронавируса.

В конце марта текущего года Маск выступил за скорейшую отмену ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.

Роберт Бернард Райх — американский экономист, профессор, автор и политический комментатор. Он работал в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона. Занимал пост министра труда с 1993 по 1997 год.

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