07:46 (мск), источник: РИА Новости
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес
«Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении», — написал в твиттере Райх.
«Идиот», — добавил Маск, перейдя на русский язык.
Ранее стало известно, что Tesla перенесет
В конце марта текущего года Маск выступил за скорейшую отмену ограничительных мер, введенных в США
Роберт Бернард Райх — американский экономист, профессор, автор и политический комментатор. Он работал в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона. Занимал пост министра труда с 1993 по 1997 год.