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09:38 (мск), источник: РИА Новости

Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 026 729+85 863
Скончалось279 345+4 395
Выздоровело1 377 354+53 103
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Источник: РИА Новости

По его словам, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах положительно повлияет на динамику распространения COVID-19.

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Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период, отметил ученый.

«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — сказал Зуев в интервью НСН.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.

Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели, 1827 скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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