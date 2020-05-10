Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

По его словам, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах положительно повлияет на динамику распространения COVID-19.
Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период, отметил ученый.
«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — сказал Зуев в интервью НСН.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели, 1827 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.