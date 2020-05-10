10:14 (мск), источник: Известия
Аналитики назвали самые продаваемые группы лекарств в России
Аналитики компании DSM Group выяснили, какие группы лекарств оказались самыми востребованными среди россиян в марте.
Так, чаще всего граждане покупали препараты для лечения заболеваний нервной системы — их доля составила 16,1% от общего объема продаж.
Чуть менее популярными оказались средства для лечения заболеваний респираторной системы (15,5%), а также лекарства для проблем с пищеварительным трактом и обменом веществ (15,2%), пишет RT.
Также востребованными в марте были средства для лечения заболеваний кожи (12,7%) и
Ранее в апреле аналитики зафиксировали увеличение спроса на средства от похмелья — рост продаж таких препаратов достигал 164%. Так, в период с 9 по 12 апреля россияне купили 790,6 тыс. упаковок препаратов, снимающих похмельный синдром, что на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года.