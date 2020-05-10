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12:33 (мск), источник: Известия

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Минпросвещения России готовится начать новый учебный год 1 сентября в очном формате, перевод школ на дистанционное обучение не планируется. Об этом заявил замглавы ведомства Дмитрий Глушко в воскресенье, 10 мая.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 10.05
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Источник: РИА "Новости"

«Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

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По словам Глушко, в России лишь 15% школ готовы полностью перейти на дистанционное обучение. При этом замминистра подчеркнул, что живое общение учителя с учеником заменить невозможно, и выразил уверенность, в ближайшем будущем ухода от очного образования не случится.

Он также отметил, что сокращение учителей в стране не планируется.

В Минобрнауки ранее также заявили об отсутствии планов по переносу начала учебного года в связи с пандемией коронавируса. В ведомстве заверили, что все вузы готовы зачислять абитуриентов по результатам ЕГЭ в максимально короткие сроки, несмотря на сдвиг сроков проведения экзамена.

Изначально сдача ЕГЭ была перенесена с 25 мая на 8 июня, дальнейшее решение может быть принято после 12 мая. По словам оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, проведение ЕГЭ станет безопасным в условиях пандемии в лучшем случае в августе-сентябре, Рособрнадзор также рассматривает перенос экзамена на август.

Школам рекомендовано закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х классов ― до 30 мая, а для 1−8-х классов — до 15—16 мая. Московским школьникам годовые оценки выставят 15 мая. Всероссийские проверочные работы перенесены на следующий учебный год.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8−800−2000−112.

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