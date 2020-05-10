Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

«Классический урок, на который приходит ученик в школу, приходит к учителю, будет продолжаться с первого сентября», — сказал он в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
По словам Глушко, в России лишь 15% школ готовы полностью перейти на дистанционное обучение. При этом замминистра подчеркнул, что живое общение учителя с учеником заменить невозможно, и выразил уверенность, в ближайшем будущем ухода от очного образования не случится.
Он также отметил, что сокращение учителей в стране не планируется.
В Минобрнауки ранее также заявили об отсутствии планов по переносу начала учебного года в связи с пандемией коронавируса. В ведомстве заверили, что все вузы готовы зачислять абитуриентов по результатам ЕГЭ в максимально короткие сроки, несмотря на сдвиг сроков проведения экзамена.
Изначально сдача ЕГЭ была перенесена с 25 мая на 8 июня, дальнейшее решение может быть принято после 12 мая. По словам оценке главы Минздрава Михаила Мурашко, проведение ЕГЭ станет безопасным в условиях пандемии в лучшем случае в августе-сентябре, Рособрнадзор также рассматривает перенос экзамена на август.
Школам рекомендовано закончить учебный год для 9-х и 11-х классов до 5 июня, для 10-х классов ― до 30 мая, а для 1−8-х классов — до 15—16 мая. Московским школьникам годовые оценки выставят 15 мая. Всероссийские проверочные работы перенесены на следующий учебный год.
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