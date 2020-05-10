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16:47 (мск), источник: ТАСС

Чуть больше 13% пациентов больницы в Коммунарке выжили после ИВЛ

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минимальный возраст пациентов, подключенных к аппаратам, составил 27 лет, максимальный — 94 года.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 051 431+89 837
Скончалось279 734+4 337
Выздоровело1 385 592+51 129
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Источник: РИА "Новости"

Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили. Об этом сообщил в своем Facebook в воскресенье главный врач медучреждения Денис Проценко.

«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)», — написал он.

Проценко уточнил, что 30% пациентов, получивших ИВЛ, поступали в реанимацию по каналу скорой помощи, минуя приемное отделение, еще 21% — переводом из других стационаров, и почти в половине случаев они попадали туда при ухудшении состояния из госпитального отделения. Средний возраст людей, подключенных к аппаратам, составил 63,9 лет, минимальный — 27 лет, максимальный — 94 года. 59% таких пациентов — мужчины.

Как сообщалось, более 320 человек на сегодняшний день состоит на лечении в больничном комплексе в Коммунарке в Новой Москве, который является одним из базовых медучреждении для лечения больных с коронавирусной инфекцией. В столице за сутки подтвержден 5551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 109 740 случаев коронавируса.

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