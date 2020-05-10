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17:38 (мск), источник: Forbes

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Темпы прироста числа зараженных коронавирусом в России стабилизируются, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она выразила надежду на то, что Россия вышла на плато, и похвалила власти Москвы за продление ограничений.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 053 701+79 665
Скончалось279 791+3 784
Выздоровело1 385 725+47 666
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Источник: РИА "Новости"

Темпы прироста числа зараженных коронавирусом в России стабилизируются, заявила Bloomberg представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Учитывая данные последних дней, она надеется, что Россия вышла на плато.

В России восьмой день подряд выявляют больше 10 000 заболевших в сутки.

Дважды за этот период число новых случаев превышало 11 000. В воскресенье, 10 мая, Россия стала пятой страной в мире, в которых больше 200 000 заболевших.

При этом уровень смертности от COVID-19 в России остается ниже 1% — это самый низкий уровень в десятке самых пострадавших от пандемии стран, отмечает Bloomberg.
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ВОЗ считает, что этот показатель может увеличиться в ближайшие недели. «Это означает, что в будущем умрет больше людей», — отметила представитель ВОЗ.

Российские власти должны дождаться, когда число новых заражений будет снижаться в течение двух недели подряд, прежде чем ослаблять ограничения, сказала Вуйнович. По ее мнению, мэр Москвы Сергей Собянин принял «очень разумное» решение, когда продлил ограничительные меры в столице до конца мая, разрешив при этом работать промышленным и строительным компаниям. Власти также должны быть готовы отслеживать любые повторные вспышки вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние ограничения, подчеркнула она.

Россия должна выйти на плато «где-то к середине мая», прогнозировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сбербанк построил модель распространения вируса с помощью искусственного интеллекта и на ее основе указывал, что пик эпидемии по всей стране придется на первую декаду месяца, а в Москве наступит на несколько дней раньше.

Александр Пятин

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