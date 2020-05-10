ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Темпы прироста числа зараженных коронавирусом в России стабилизируются, заявила Bloomberg представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Учитывая данные последних дней, она надеется, что Россия вышла на плато.
Дважды за этот период число новых случаев превышало 11 000. В воскресенье, 10 мая, Россия стала пятой страной в мире, в которых больше 200 000 заболевших.
ВОЗ считает, что этот показатель может увеличиться в ближайшие недели. «Это означает, что в будущем умрет больше людей», — отметила представитель ВОЗ.
Российские власти должны дождаться, когда число новых заражений будет снижаться в течение двух недели подряд, прежде чем ослаблять ограничения, сказала Вуйнович. По ее мнению, мэр Москвы Сергей Собянин принял «очень разумное» решение, когда продлил ограничительные меры в столице до конца мая, разрешив при этом работать промышленным и строительным компаниям. Власти также должны быть готовы отслеживать любые повторные вспышки вируса, чтобы вводить точечные, а не всесторонние ограничения, подчеркнула она.
Россия должна выйти на плато «где-то к середине мая», прогнозировал
Александр Пятин