16:28 (мск), источник: РИА Новости
Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Клип группы Little Big на песню «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.
«Клип “Hypnodancer” попал в тренды YouTube 26 стран», — говорится в Instagram группы.
Музыкальное видео на песню «Hypnodancer», в котором участники группы грабят казино благодаря «гипнотанцу», было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.
Little Big — русская