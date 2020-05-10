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16:28 (мск), источник: РИА Новости

Новый клип Little Big попал в тренды YouTube в 26 странах мира

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Клип группы Little Big на песню «Hypnodancer» попал в тренды YouTube в 26 странах мира, рассказали участники коллектива.

«Клип “Hypnodancer” попал в тренды YouTube 26 стран», — говорится в Instagram группы.

Музыкальное видео на песню «Hypnodancer», в котором участники группы грабят казино благодаря «гипнотанцу», было опубликовано на официальном канале группы 8 мая и набрало более 12 миллионов просмотров с момента опубликования, видео занимает 13 место на вкладке «В тренде» в российском YouTube.

Во время загрузки произошла ошибка.

Little Big — русская панк-рейв группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров. Группа должна была представлять Россию на международном музыкальном песенном конкурсе «Евровидение-2020», который был отменен из-за коронавируса.

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