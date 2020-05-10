Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань

В США коронавирусом заразилась сотрудница Белого дома,
В целом Америка, как и все последние дни, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), обгоняет Европу по темпам суточного прироста числа заразившихся и количества летальных исходов. В Азии продолжается рост числа инфицированных в Индии, Иране и Сингапуре.
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи будет две недели работать в режиме самоизоляции после того, как новым коронавирусом заразилась сотрудница
Вместе с ним на 14-дневный карантин ушли еще два высокопоставленных сотрудника группы — глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд и руководитель управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (при Министерстве здравоохранения и социальных служб США) Стивен Хан.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли почти 78 тыс. человек.
Высокие темпы распространения инфекции сохраняются в Бразилии: по данным Минздрава республики, за последние сутки там выявлено свыше 10,6 тыс. случаев заражения, а общее их количество достигло почти 156 тыс. Число жертв вызываемого коронавирусом заболевания увеличилось за сутки на 730 человек и превысило 10 тыс. Согласно статистике Минздрава, более трети смертей — 4 298 — зарегистрированы в Бразилии с начала мая.
В Чили общее число инфицированных превысило 27 тыс. человек, 304 пациента умерли.
Около 2 тыс. случаев заражения выявлено за последние сутки в Мексике, общее количество инфицированных превысило 33 тыс. человек. В стране зарегистрировано 3 353 летальных исхода.
В Канаде зафиксировано 4 693 смерти
В целом Америка, согласно данным ВОЗ на 9 мая, по числу инфицированных (50 712) и умерших (3 963) за сутки обогнала Европу.
О минимальном с 18 марта числе умерших за сутки — 143 человека — сообщил в воскресенье Минздрав Испании. Общее число умерших с начала распространения инфекции в стране достигло 26 621. Количество инфицированных выросло за последние 24 часа на 621 и превысило 224 тыс. человек.
Испания (вторая в мире по общему количеству инфицированных и четвертая — по числу летальных исходов), как и многие другие европейские государства, в начале мая приступила к постепенному ослаблению карантинных ограничений, введенных
О некотором смягчении санитарных ограничений, по сведениям газеты The Sunday Times, может быть объявлено в воскресенье в Великобритании (второе место в мире по количеству смертей, четвертое — по числу заразившихся). Как пишет издание,
С протестом против «диктатуры карантина» выступили участники несанкционированной манифестации, которая прошла в Антверпене. Акция была разогнана полицией, 13 человек арестованы, еще 20 вынесены административные предупреждения.
С 4 мая власти Бельгии приступили к поэтапной отмене карантина, обязав население носить в общественных местах защитные маски, закрывающие рот и нос. С начала пандемии в Бельгии от последствий заражения новым коронавирусом умерли 8 656 человек, выявлено более 53 тыс. случаев заражения на 11,5 млн населения страны.
Первый после долгого перерыва случай заражения коронавирусом выявлен в Ухане. По данным местного комитета по делам здравоохранения, заболевший госпитализирован в тяжелом состоянии.
В целом в Китае, который первым в мире столкнулся со вспышкой нового коронавируса, уже длительное время сохраняется спокойная эпидемическая обстановка. Как сообщил в воскресенье Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за минувшие сутки в стране зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом, ни один человек не умер.
В Индии количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом за сутки выросло на 3 277 и приблизилось к 63 тыс. Как сообщило в воскресенье индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число умерших выросло за 24 часа на 128 и достигло 2 109 человек.
За 23 тыс. перевалило общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Сингапуре.
На Ближнем и Среднем Востоке лидерство по числу инфицированных и количеству летальных исходов