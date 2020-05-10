Коронавирус COVID-19: главные события 10 мая

За последние сутки в стране выявлено больше 11 тысяч новых случаев коронавируса в 83 регионах. Суточный рост составил 5,5%. Это самый низкий показатель с начала вспышки.
Всего в России выявили 209 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко привел статистику пациентов больницы, которые выжили после ИВЛ. Таких оказалось чуть больше 13%.
Будет ли продлен режим нерабочих дней после 12 мая, станет известно в понедельник. Как сообщил
Тем временем губернаторы российских регионов продлевают режимы повышенной готовности, объявленные
Темпы прироста числа россиян с коронавирусом стабилизируются, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она выразила надежду на то, что Россия вышла на плато, и похвалила власти Москвы за продление ограничений.
Уровень смертности от COVID-19 в России остается ниже 1% — это самый низкий уровень в десятке самых пострадавших от пандемии стран.
В США коронавирус обнаружен у сотрудницы Белого дома.
Между тем в Ухане впервые за долгое время выявили новый случай COVID-19. Пациент находится в тяжелом состоянии. Был ли он бессимптомным носителем, не уточняется.
Туркменистан — единственная постсоветская страна, где до сих пор не выявили ни одного больного коронавирусом. Сторонние наблюдатели считают, что страна скрывает не только случаи COVID-19, но и гибель граждан. Дополнительный аргумент в пользу этой версии — ограничение властями контактов с представителями ВОЗ. Тем временем в Ашхабаде запрещают неприятные слова и окуривают дома целебной травой.
Вот что происходит, когда мышление «что в этом есть для меня» и «к черту всех остальных» введено в действие в нашем правительстве.
Обама раскритиковал решения администрации президента. По его мнению, ответ Белого дома на угрозу коронавируса был абсолютно хаотичной катастрофой.
При наступлении жаркой погоды россияне могут начать массово выходить из дома, провоцируя резкое увеличение случаев коронавируса, рассказал профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов:
Опасность в том, что когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет
куда-товылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает.
Эксперт также отметил, что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не зависят в большой степени от температуры.
Ее сможет получить почти 1 млн компаний. Для этого власти выделили 81 млрд рублей. Речь идет о мерах поддержки, о которых в прошлом месяце объявил Владимир Путин.
Условием предоставления субсидий является сохранение предприятиями в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших в марте.
Карантин не приведет к росту рождаемости, полагают итальянские ученые — большинство людей не стремится к зачатию в это время. Те, кто планировал детей, откладывают эту идею. И даже те, кто ощутил желание стать родителем именно во время карантина, не торопятся претворять новую мечту в жизнь.