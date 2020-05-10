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20:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 10 мая

Путин проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней, малый и средний бизнес получит помощь, а беби-бум на планете отменяется.

Коронавирус COVID-19
20:47 (мск)Собчак устроила вечеринку во время пандемии коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:32 MSK, 10.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 077 594+86 584
Скончалось281 287+4 472
Выздоровело1 394 509+48 190
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Источник: РИА "Новости"

Число случаев COVID-19 в России достигло 209 тысяч

За последние сутки в стране выявлено больше 11 тысяч новых случаев коронавируса в 83 регионах. Суточный рост составил 5,5%. Это самый низкий показатель с начала вспышки.

Всего в России выявили 209 688 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко привел статистику пациентов больницы, которые выжили после ИВЛ. Таких оказалось чуть больше 13%.

Путин проведет совещание о возможном продлении режима нерабочих дней

Будет ли продлен режим нерабочих дней после 12 мая, станет известно в понедельник. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, 11 мая Владимир Путин проведет совещание, где будет решаться этот вопрос.

Тем временем губернаторы российских регионов продлевают режимы повышенной готовности, объявленные из-за распространения коронавирусной инфекции, до 31 мая.

Улица, которая обычно заполнена отдыхающими, когда начинается туристический сезон, сейчас пустует. Кипр, 9 мая 2020 года. | Источник: AP 2020

ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Темпы прироста числа россиян с коронавирусом стабилизируются, заявила представитель ВОЗ Мелита Вуйнович. Она выразила надежду на то, что Россия вышла на плато, и похвалила власти Москвы за продление ограничений.

Уровень смертности от COVID-19 в России остается ниже 1% — это самый низкий уровень в десятке самых пострадавших от пандемии стран.

Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань

В США коронавирус обнаружен у сотрудницы Белого дома. Из-за этого на двухнедельный карантин пришлось уйти главному американскому инфекционисту Энтони Фаучи и еще двум сотрудникам Межведомственной рабочей группы по борьбе с распространением COVID-19.

Между тем в Ухане впервые за долгое время выявили новый случай COVID-19. Пациент находится в тяжелом состоянии. Был ли он бессимптомным носителем, не уточняется.

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История болезни: почему в Туркменистане нет коронавируса

Туркменистан — единственная постсоветская страна, где до сих пор не выявили ни одного больного коронавирусом. Сторонние наблюдатели считают, что страна скрывает не только случаи COVID-19, но и гибель граждан. Дополнительный аргумент в пользу этой версии — ограничение властями контактов с представителями ВОЗ. Тем временем в Ашхабаде запрещают неприятные слова и окуривают дома целебной травой.

Обама назвал катастрофой реакцию Трампа на коронавирус

Вот что происходит, когда мышление «что в этом есть для меня» и «к черту всех остальных» введено в действие в нашем правительстве.
Барак Обама
44-й президент США

Обама раскритиковал решения администрации президента. По его мнению, ответ Белого дома на угрозу коронавируса был абсолютно хаотичной катастрофой.

Вирусолог предупредил о возможном росте случаев коронавируса из-за жары

При наступлении жаркой погоды россияне могут начать массово выходить из дома, провоцируя резкое увеличение случаев коронавируса, рассказал профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов:

Опасность в том, что когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск. К сожалению, так оно всегда и бывает.

Эксперт также отметил, что вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не зависят в большой степени от температуры.

Пожарный распыляет дезинфицирующие средства на одной из улиц в Коломбо, Шри-Ланка, 10 мая 2020 года. AP 2020 | Источник: AP 2020

Малому и среднему бизнесу окажут помощь

Ее сможет получить почти 1 млн компаний. Для этого власти выделили 81 млрд рублей. Речь идет о мерах поддержки, о которых в прошлом месяце объявил Владимир Путин.

Условием предоставления субсидий является сохранение предприятиями в апреле и мае не менее 90% от числа сотрудников, работавших в марте.

Беби-бума не будет: как коронавирус влияет на рождаемость

Карантин не приведет к росту рождаемости, полагают итальянские ученые — большинство людей не стремится к зачатию в это время. Те, кто планировал детей, откладывают эту идею. И даже те, кто ощутил желание стать родителем именно во время карантина, не торопятся претворять новую мечту в жизнь.

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