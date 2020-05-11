00:11 (мск), источник: РИА Новости
При вывозе россиян из-за рубежа ужесточат проверку адреса проживания
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину
«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — говорится в сообщении Минкомсвязи в
Подтверждением могут служить оригиналы документов или фотографии: прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы принять возвращающегося гражданина на карантин.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.