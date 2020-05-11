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00:11 (мск), источник: РИА Новости

При вывозе россиян из-за рубежа ужесточат проверку адреса проживания

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Авиакомпании ужесточат проверку фактического адреса проживания россиян, вылетающих на родину из-за рубежа, сообщает Минкомсвязь.

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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 00:32 MSK, 11.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 091 297+82 800
Скончалось282 104+3 969
Выздоровело1 398 862+35 630
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Источник: РИА Новости

«Перед выдачей посадочного талона сотрудники авиакомпаний будут строго проверять документы, подтверждающие проживание в регионе», — говорится в сообщении Минкомсвязи в Telegram-канале, созданном для вывоза россиян на родину.

Подтверждением могут служить оригиналы документов или фотографии: прописки, договора аренды, медицинского полиса, справки с работы, копии прописки родственников и документы, подтверждающие родство, а также расписка о том, что они готовы принять возвращающегося гражданина на карантин.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям российского правительства.

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