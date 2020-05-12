Индийское чудо. Как дубинки и магия помогают в борьбе с инфекцией миллиарду людей

Речь, понятное дело, о чудесах относительных. В Индии, конечно, тоже болеют — к середине прошлой недели здесь было выявлено более 50 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией (прирост в среднем на 3 тысячи в день), к четвергу зафиксировали более 1700 умерших. Другое дело, что для миллиардной страны эти цифры, мягко говоря, некритические. Особенно если сравнивать в процентном отношении с пострадавшими странами Запада — США, Италией, Испанией…
О причинах этого спорят и эксперты, и пресса. Есть мнение, что худшее еще впереди, и не только у Индии, мол, вирус будем считать по осени. Говорят и о том, что далеко не всех больных выявили — ну кто там будет делать тесты на коронавирус в этих бесчисленных индийских деревнях? Есть и особый подход — все дело в древних знаниях, в астрологии например. Мол, индийцы свои секреты просто не раскрывают!
Как бы ни развивались события дальше, скептиков, можно считать, удалось урезонить хотя бы тем, что развития событий по итальянскому сценарию Индия избежала, хотя в начале года именно ей западные эксперты (в том числе из разведсообществ) предсказывали наихудший сценарий.
В индийских деревнях действительно не делают массовых тестов, но основными рассадниками болезни стали как раз крупные города — в «красных» (самых опасных) зонах сегодня и Нью-Дели с Мумбаи, и Калькутта с Ченнаи, а вот в деревнях положение пока получше. За счет чего, можно спорить. А можно назвать своим именем главный индийский секрет — быструю и строгую изоляцию.
«Забудь, как выходить на улицу!»
Премьер-министр Индии в телеобращении к нации 24 марта сообщил, что страна с 25 марта будет закрыта на три недели. «Чтобы спасти Индию, спасти каждого гражданина, спасти свою семью, не выходи за пределы своего дома. В течение 21 дня забудь, как выходить на улицу», — призвал Нарендра Моди.
Остановились пассажирские поезда, автобусы дальнего следования. Отменены пассажирские авиарейсы. Не работают рынки, торговые центры, кинозалы, школы, колледжи, клубы. Запрещено собираться группами.
Все тут же оказалось закрыто: работали только больницы, аптеки, продуктовые магазины, овощные и молочные лавки (и то не везде), а также те, кто обеспечивает связь, работу городских дежурных служб: электрики, газовики, уборщики мусора и т. п.
Этот локдаун, политика строгой изоляции, который должен был завершиться 15 апреля, затем был продлен до 3 мая, а потом — и до 17 мая включительно. Не исключено, что ряд индийских городов и территорий могут оказаться под замком на еще больший срок.
— Индия объявила локдаун, когда на ее территории официально было зарегистрировано всего порядка 600 инфицированных, то есть это было сделано быстро, как только стала ясна опасность инфекции. Если вы вводите строгие меры изоляции на столь раннем этапе распространения заболевания, то предотвращаете инфицирование большого количества людей, — сказал «Огоньку» известный индийский специалист по легочным заболеваниям и торакальной хирургии (хирургии органов грудной клетки), основатель и член правления Фонда лечения легочных заболеваний, профессор Арвинд Кумар.
— Это и есть причина, по которой Индия смогла избежать печального сценария, по которому развивались события в ряде стран Европы и в США, — отметил профессор. Он не сомневается, что только введенные правительством самые строгие меры защитили страну.
А строгости и вправду хватало.
Наверное, весь мир видел кадры, на которых полисмены в Индии с азартом лупят палками нарушителей локдауна. Тут, пожалуй, нужны комментарии: такие случаи, безусловно, были, но не так часто, как кажется за пределами Индии.
Мало того, жители «самой большой демократии мира» сами часто не остаются перед полицией в долгу — информация о нападениях на чиновников и полицейских приходила из самых разных частей страны. Много шума наделала история в городе Патиала, где полисмены попытались разогнать торговцев овощами на рынке. Но правоохранителей атаковала группа нихангов (так в сикхизме называют своего рода рыцарский орден защитников святынь, вооруженных длинными кинжалами-кирпанами). Итог: три полисмена в больнице, одному отрубили кисть, в которой он держал ту самую палку.
Короче говоря, если самоизоляция и работает, то дело тут не в одних побоях с дубинками — индийцы, если что, могут за себя постоять.
Просто жители Индии действительно откликнулись на призыв правительства, прислушались к врачам и остались дома, показав себя вполне дисциплинированными и ответственными. Это и позволило пока приостановить вирус. Мало того, «самая большая демократия мира» на прошлой неделе начала постепенный выход из режима строгой изоляции — конечно, на свой манер.
Так, первым делом разрешили сельхозработы — крестьяне вышли на поля, где уже созрел урожай. Запускается рыболовство, земледелие, садоводство. Правительство «чайного штата» Ассам сообщило о возобновлении работ на плантациях. При этом указывается, что чаеводы будут трудиться в масках и «соблюдать положенную дистанцию».
В ряде районов, в том числе в столице, открылись даже винные магазины, правда, спиртное продают с 70-процентной «коронавирусной» наценкой, что, впрочем, не останавливает: у каждого заведения — толпы покупателей.
В принципе план властей такой. Индия разделена на три зоны: «красную», «зеленую» и «оранжевую». «Красные» районы останутся изолированными, в «зеленых» и «оранжевых» будут разрешены значительные послабления. Постепенно вся страна должна стать зеленой зоной — экономика подгоняет, в изоляции она, как уже ясно, такую огромную страну «не тянет».
При этом ряд ограничений пока остается везде: не летают регулярные авиарейсы, не ходят пассажирские поезда — они допускаются только по спецразрешению и для специальных целей. Закрыты школы и колледжи. Не работают отели, торговые центры, рестораны, бары. Закрыты храмы и места паломничества. Пока все эти запреты действуют до 17 мая. Но не исключено, что в «красных» зонах (а к ним относятся все крупные города) ограничения продолжатся и потом.
— Сейчас трудно сказать, сколько времени пройдет, прежде чем ситуация нормализуется полностью. Но, думаю, потребуются месяцы, — полагает доктор Кумар. Многие медики настроены еще решительнее и призывают не «открываться» чересчур быстро, чтобы не потерять достижений строгого локдауна и не скатиться в итальянский сценарий.
Вертолеты ВВС Индии сбросили лепестки роз на работников госпиталя в Мумбаи в качестве благодарности за их труд. Астрологи же разглядели в этом подношение Вишну | Источник: AP 2020
Астрологи тоже лечат
«Не забывай про астрологию!» — убеждал меня индиец, уверенный, что локдаун, конечно, дело хорошее, но это не единственный, а может быть, и не главный индийский секрет. Наш разговор состоялся 3 мая, когда вооруженные силы Индии провели акцию приветствия борцов с коронавирусом: истребители ВВС пролетели строем над Нью-Дели и другими городами, а из транспортных самолетов и военных вертолетов рассыпали лепестки роз над больницами и национальными мемориалами.
Казалось бы, ничего необычного — подобные акции по приветствию врачей и других борцов с вирусом проходят в разных странах мира. Но мой собеседник убежден: не все так просто. «Это и есть секрет наших властей — джьотиша (индийская астрология)», — убеждает меня собеседник, просивший не называть его имени. Скажу только, что он — известный в Нью-Дели, объяснивший мне, что профессия эта — потомственная, а к его отцу на консультацию ходила даже Индира Ганди.
Он-то и объяснил «Огоньку», что 3 мая — день Мохини Экадаши, посвященный богу Вишну (одному из трех верховных богов индуизма). В этот день нужно поститься и приносить Вишну подношения, в том числе яркие цветы и их лепестки! Поэтому-то якобы и сыпались лепестки роз с военных вертолетов над медицинскими учреждениями, где собрана злая болезнь. Этот ритуал, пояснил мой собеседник, конечно, отдает должное и врачам, но его главный смысл — преподнести Вишну пуджу (приношение).
«Коронавирус — наказание богов, вот почему с ним не просто бороться!»
Заметив мое недоверие, собеседник объясняет подробнее:
— Не случайно, объявляя «общенациональную изоляцию», Моди призвал индийцев не пересекать «Лакшмана рекха». Это мистическая линия, которую прочертил Лакшмана — персонаж древнего эпоса «Рамаяна» — вокруг жилища героя Рамы и его жены Ситы. Она должна была защитить их дом от злых сил, и пока Сита не пересекала ее, ей ничто не угрожало. Однако та однажды вышла за линию (точнее, ее вынудили обманом), и случилась беда — красавицу похитил царь демонов Равана. Сейчас важно не повторить этой ошибки.
Не обходится и без магической нумерологии. Вряд ли это когда-либо признают официально, но во многих СМИ утверждают, что за массовыми акциями, которые организуют власти, стоят брахманы-звездочеты.
Например, 22 марта, в день «народного комендантского часа» (ставшего однодневной генеральной репетицией общенационального локдауна) премьер-министр призвал ровно в пять вечера всех выйти на балконы и веранды и в течение пяти минут хлопать в ладоши, стучать ложками по тарелкам и кастрюлям «в знак признательности врачам и всем тем, кто должен работать в часы локдауна».
— Все понятно, — охотно объясняет «Огоньку» согласившийся говорить со мною астролог.— 22 марта — это Амавасья, новолуние, темный и мрачный день лунного месяца. В такие дни все вирусы, бактерии и вообще злые силы имеют особый потенциал. Но звон колоколов, кастрюль и хлопки — все это вызвало кумулятивную вибрацию в Индии перед закатом. Все это происходило в течение пяти минут — аплодисменты, звон, пение религиозных гимнов. Понимаете, 1,3 млрд человек могут создать столько особых вибраций, что вирус потеряет всю силу!
Следующая мистическая акция была будто бы организована 5 апреля. Премьер Моди призвал всех граждан зажечь на балконах и у дверей лампады и свечи в девять вечера на девять минут — «как символ единства Индии в борьбе с заболеванием». Граждане откликнулись на призыв: десятки миллионов огоньков вспыхнули от Гималаев на севере до мыса Каньякумари на юге.
— Это магия числа девять: судите сами, 5-е число 4-го месяца — в сумме ровно девять, — многозначительно разъясняет мой собеседник.— Акцию назначили на девять вечера на девять минут. «Девятка» — число Мангалы (Марса). Свет и огонь — его символы.
На самом деле наш Моди активирует энергию этой планеты, планеты войны, чтобы воевать против эпидемии! Он все делает правильно!
И тебя вылечат
Главный вердикт мой собеседник приберег напоследок: «Улучшения начнутся после 15 мая. Постепенно, но все будет хорошо. Так говорят звезды. Для победы над вирусом уже все сделано!».
Мой знакомый журналист Пракаш иронично усмехается: «В Индии действительно серьезное отношение к джьотише, астрологии. Но трудно сказать, насколько сам премьер-министр в это верит. Хотя такие действия явно могут нравиться немалому числу представителей большинства населения, и в правительстве это знают».
Он уверен, что главное все-таки в том, что Индия ведет работы над методиками лечения — изучает природу нового вируса, а это важнее магии. Ведь Индия еще и производит лекарства. Не случайно весь мир сегодня просит Нью-Дели поставить лекарства, например гидроксихлорохин — этот препарат от малярии используют теперь и для лечения COVID-19.
Напомним, в начале апреля президент США Дональд Трамп даже заявил, что Вашингтон может принять в отношении Индии ответные меры, если Нью-Дели «не разрешит поставки медикаментов в США». Речь шла прежде всего о гидроксихлорохине и хлорохине, которые используют для лечения новой инфекции. Но Индия согласилась поставить препараты в Америку. Кстати, Нью-Дели заявил, что поставит миллионы доз гидроксихлорохина, а также парацетамола и в Россию — в самое ближайшее время.
А потому и коллега Пракаш считает, что Индия все делает правильно: «Разве мы не защитили себя от вспышки вируса лучше развитых стран? Разве не Индия готова поставлять богатым странам по их просьбе необходимые лекарства, без которых мир не может обойтись? Ну, а если кому-то для соблюдения локдауна, а то и просто для самоуспокоения нужна еще и магия — пусть будет и она!».
В конце концов, эффективное противостояние вирусу — новый способ заявить о том, что Индия готова войти в клуб тех держав, которые вершат судьбы мира.
Евгений Пахомов, корр. ТАСС в Нью-Дели — для «Огонька»