СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США — от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня — специалисты по отслеживанию контактов заболевших «тонут» в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.
«Наши возможности выполнять ту работу по отслеживанию, которую нам нужно выполнять, стеснены. У нас нет как такового единого хранилища данных по отслеживанию», — приводит издание слова координатора штата Вашингтон по реагированию на коронавирус Ракель Боно.
Она указала, что отчетность «ведется в основном вручную». По данным издания, подобное происходит по всей стране. Причины такой ситуации газета видит в «годах упущенных возможностей» и в том, что большая часть медицинского сектора в Америке прошла модернизацию, а государственные учреждения остались позади.
На фоне этого 35 американских штатов отменяют ограничения, в частности, распоряжения о самоизоляции, добавляет Politico.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.