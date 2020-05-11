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04:26 (мск), источник: РИА Новости

СМИ рассказали, как в США фиксируют данные о заболевших COVID-19

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Специалисты в госучреждениях здравоохранения США для обмена данными и отслеживания контактов заразившихся коронавирусом пользуются устаревшими способами фиксации данных и технологиями, включая факс, пишет газета Politico.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 04:32 MSK, 11.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 101 482+77 943
Скончалось282 700+3 393
Выздоровело1 408 771+33 153
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Источник: AP 2020

Как отмечает газета, в госучреждениях сферы здравоохранения США — от Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) до местного уровня — специалисты по отслеживанию контактов заболевших «тонут» в большом количестве бумажных отчетов, составляют электронные таблицы и пользуются факсами.

«Наши возможности выполнять ту работу по отслеживанию, которую нам нужно выполнять, стеснены. У нас нет как такового единого хранилища данных по отслеживанию», — приводит издание слова координатора штата Вашингтон по реагированию на коронавирус Ракель Боно.

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Она указала, что отчетность «ведется в основном вручную». По данным издания, подобное происходит по всей стране. Причины такой ситуации газета видит в «годах упущенных возможностей» и в том, что большая часть медицинского сектора в Америке прошла модернизацию, а государственные учреждения остались позади.

На фоне этого 35 американских штатов отменяют ограничения, в частности, распоряжения о самоизоляции, добавляет Politico.

По последним данным университета Джонса Хопкинса, в США коронавирусом заразились 1 327 720 человек, скончались 79 495 и выздоровели 212 534 заболевших.

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