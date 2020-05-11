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05:15 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор дал рекомендации по покупкам онлайн в условиях пандемии

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор выпустил рекомендации по безопасному совершению покупок в интернете в связи с возросшим спросом на торговлю онлайн в условиях распространения коронавируса нового типа. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

«По последним данным некоторых исследований, онлайн-продажи товаров повседневного спроса существенно выросли в натуральном выражении. В большинстве регионов торговля любыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то время как стационарные магазины, если они не реализуют товары первой необходимости — закрыты», — говорится в сообщении.

В ведомстве посоветовали гражданам быть особенно осторожными в случае, если продавец предлагает оплату и доставку товара наложенным платежом в связи с тем, что содержание посылки можно будет увидеть на почте только после оплаты. При возврате товара расходы на его пересылку обратно должен оплатить сам покупатель.

Перед приобретением товара в интернет-магазине, рекомендовали в Роспотребнадзоре, следует проверить на сайте наличие информации о реквизитах продавца, а также не переводить денежные средства на банковскую карту физического лица.

Также специалисты ведомства напомнили, что «покупатель, совершая покупки через интернет, вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара — в течение семи дней». Претензия владельцу сайта агрегатора информации о товарах может быть предъявлена в случае предоставления недостоверных или неполных данных о продукте, а также, если покупка не была передана в срок.

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