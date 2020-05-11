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08:05 (мск), источник: РИА Новости

Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19, рассказала РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 11.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 102 955+77 815
Скончалось282 719+3 390
Выздоровело1 411 619+35 617
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На первой стадии, как пояснила специалист, даже при отсутствии симптомов болезни вирус размножается, а его носитель разносит инфекцию.

«Около 40% людей получают вирус от бессимптомных носителей. После окончания первой стадии начинается стадия, где симптомы заметны. Однако у какого-то количества людей заболевание не идет дальше первой стадии», — сказала она.

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По словам биолога, на первой стадии подавление вируса происходит за счет интерферонов, которые создают естественную защитную систему организма. Он может победить проникнувший вирус, не вырабатывая антитела, поэтому анализ на антитела у заразившегося коронавирусом человека может быть отрицательным.

На второй фазе появляются симптомы: температура и кашель, далее может возникнуть одышка. В этой стадии вирус все еще размножается, и здесь уместно применять противовирусные препараты, которые предусматривает терапия CОVID-19. Кроме того, организм включает дополнительную защиту. Приблизительно в середине второй стадии он начинает вырабатывать антитела.

«Человек также может остаться на второй стадии, и заболевание не перейдет в более острую форму. На этой стадии вирус может быть побежден антителами. В худшем случае болезнь не завершится, потому что воспаление все еще продолжается, пневмония есть, но за счет других факторов. Такая ситуация может привести к тому, что тест на вирус даст отрицательный результат. Наступает следующая стадия, она еще более тяжелая. Повторюсь, на этой стадии вирус может быть внутри человека, а может уже и не быть», — добавила Баранова.

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Она уточнила, что на третьей стадии может возникнуть цитокиновый шторм (неконтролируемое воспаление, которое приводит к повреждению собственных тканей организма — ред.). Чаще всего на этой стадии человека переводят в больницу, и возникает необходимость подключения к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«На третьей стадии вирус размножается на довольно низком уровне, и самым главным фактором выздоровления становится стойкость организма человека», — заключила собеседница агентства.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.

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