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07:30 (мск), источник: РИА Новости

Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки, удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 11.05
Инфицировано209 688+11 012
Скончалось1 915+88
Выздоровело34 306+2 390
Инфицировано4 102 955+77 815
Скончалось282 719+3 390
Выздоровело1 411 619+35 617
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Источник: РИА "Новости"

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Авторы исследования заявляли, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждали об опасности «чрезмерного оптимизма». Так, до 6 мая сингапурские ученые предполагали, что вспышка нового коронавируса в России должна закончиться 17 августа, затем они сдвинули срок на 24 августа, а 7 мая перенесли его на 8 сентября.

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«Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются», — говорится в сообщении на сайте системы университета по мониторингу ситуации с COVID.

«Традиционные усилия по предсказанию или прогнозированию, цель которых заключается в том, чтобы сейчас сделать точный прогноз, который сбудется в будущем, могут вводиться в заблуждение в условиях чрезвычайной неопределенности», — добавили специалисты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,9 миллиона случаев заражения, свыше 274 тысяч человек скончались.

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