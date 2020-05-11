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10:37 (мск), источник: Lenta.Ru

В российском регионе разрешили посещение бассейнов и прогулки в парках

Власти Тульской области продлили режим самоизоляции в регионе до 31 мая, однако жителям можно будет посещать бассейны и прогуливаться в парках. Об этом говорится в приложении к указу, опубликованном на сайте регионального правительства.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 103 241+64 494
Скончалось282 728+3 260
Выздоровело1 411 748+31 372
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Источник: РИА "Новости"

Вновь открыться разрешили парикмахерским и салонам красоты, но обслуживать можно будет лишь определенное количество людей и только по предварительной записи. Гулять в парках можно будет с некоторыми условиями: иметь средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию, не собираться толпами.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Для пожилых людей старше 65 лет продлен жесткий режим самоизоляции.

По данным на 10 мая, в России за сутки выявлено 11 012 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с учетом актуальных данных число выявленных в стране случаев заражения с начала вспышки коронавирусной инфекции превысило 200 тысяч и составило 209 688.

9 мая сообщалось, что в России снизился до минимального значения коэффициент распространения коронавируса. По данным на тот день он составил 1,06, что является минимумом с начала эпидемии.

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Источник:©Аргументы и факты
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