Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим больных COVID-19

Как рассказала Семенова, Минздрав «получает тревожные сигналы», что в некоторых регионах медработникам выплатили лишь по нескольких сотен рублей, не объяснив методику расчета.
«Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, она определяется от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал», — объяснила она журналистам (цитата по ТАСС).
Как уточнила замглавы Минздрава, стимулирующая надбавка не может превышать 100% на одну ставку. Если врач работает на полторы ставки, он получит 50% от выплаты, а если на две ставки, то одну выплату. «Выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу — например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен», — отметила Татьяна Семенова.
Стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки.
На прошлой неделе правительство РФ решило расширить социальное страхование медработников. Те, кто обеспечивает лечение больных с коронавирусом, смогут получить денежную компенсацию при заражении на работе. Выплата предусмотрена и семьям тех, кто умрет вследствие осложнений от этой инфекции.