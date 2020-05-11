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10:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав призвал регионы не экономить на выплатах врачам, лечащим больных COVID-19

Замминистра здравоохранения Татьяна Семенова заявила, что региональные власти не должны экономить на выплатах медицинскому персоналу, лечащему заболевших коронавирусом. В апреле президент России Владимир Путин поручил назначить медикам спецвыплаты от 25 тыс. до 80 тыс. в зависимости от должности.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 103 241+64 494
Скончалось282 728+3 260
Выздоровело1 411 748+31 372
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Источник: РИА "Новости"

Как рассказала Семенова, Минздрав «получает тревожные сигналы», что в некоторых регионах медработникам выплатили лишь по нескольких сотен рублей, не объяснив методику расчета. Из-за этого у врачей «возникает справедливое непонимание» и «ощущение, что на них сэкономили», пояснила замминистра.

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«Медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с постановлением правительства, она определяется от средней заработной платы в регионе в зависимости от его должности и исходя от времени, которое он отработал», — объяснила она журналистам (цитата по ТАСС).

Как уточнила замглавы Минздрава, стимулирующая надбавка не может превышать 100% на одну ставку. Если врач работает на полторы ставки, он получит 50% от выплаты, а если на две ставки, то одну выплату. «Выплаты могут уменьшаться лишь по причине невыхода на работу — например, по причине отпуска или больничного — пропорционально числу отработанных в течение месяца смен», — отметила Татьяна Семенова.

Стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведенного работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьезной оценки.
Татьяна Семенова

На прошлой неделе правительство РФ решило расширить социальное страхование медработников. Те, кто обеспечивает лечение больных с коронавирусом, смогут получить денежную компенсацию при заражении на работе. Выплата предусмотрена и семьям тех, кто умрет вследствие осложнений от этой инфекции.

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