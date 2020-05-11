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12:53 (мск), источник: РИА Новости

Умер сенатор Олег Ковалев

МОСКВА, 11мая — РИА Новости. Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Источник: РИА Новости

«Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием», — сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что смерть Ковалева никак не связана с COVID-19.

Ковалева в 1991 году назначили главой администрации Каширского района Московской области, а через пять лет избрали главой муниципального образования «Каширский район». С 2000 по 2002 год он был заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления Государственной думы, с января 2002-го — председателем комитета по регламенту и организации работы нижней палаты.

В декабре 2007-го Ковалева избрали депутатом в составе партии «Единая Россия». С марта 2008 года по февраль 2017-го был губернатором Рязанской области. После досрочного сложения полномочий перешел на работу в Совфед и стал представителем от правительства Рязанской области.

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