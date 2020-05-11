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13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ролике показали, сколько пластиковых отходов производит человечество (видео)

Впечатляющая демонстрация.

Дизайнеры из студии MetaBallStudio создали анимацию, которая помогает осознать объемы пластиковых отходов, производимых человечеством. Они показаны в сравнении с разными зданиями и городами.

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В ролике показано, сколько пластикового мусора приходится на одного человека в день и год, сколько отходов производит мегаполис размером с Нью-Йорк и сколько остается мусора из-за таких привычных вещей, как кофе на вынос.

Дизайнеры показали, сколько пластика попадает ежегодно в океаны и сколько в год производится пластиковых бутылок.

Анна Лысенко

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