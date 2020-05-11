13:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ролике показали, сколько пластиковых отходов производит человечество (видео)
Впечатляющая демонстрация.
Дизайнеры из студии MetaBallStudio создали анимацию, которая помогает осознать объемы пластиковых отходов, производимых человечеством. Они показаны в сравнении с разными зданиями и городами.
В ролике показано, сколько пластикового мусора приходится на одного человека в день и год, сколько отходов производит мегаполис размером с
Дизайнеры показали, сколько пластика попадает ежегодно в океаны и сколько в год производится пластиковых бутылок.
Анна Лысенко