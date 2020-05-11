Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом

По его словам, анализ на коронавирусную инфекцию он сдал во второй половине апреля. После получения положительного результата глава региона ушел на карантин. Дрозденко уточнил, что отказался от госпитализации.
На пятый день врачи сообщили Дрозденко об отсутствии осложнений со стороны легких. «Это была для меня первая маленькая победа!» — сказал губернатор в комментарии изданию «Online47».
По словам Дрозденко, перенести другие симптомы COVID-19 ему помогла дисциплина.
Это то, что необходимо каждому иметь внутри себя. Будет дисциплина — можно будет преодолеть любые трудности.
Александр Дрозденкогубернатор Ленинградской области
Губернатор вернулся к работе неделю назад. 9 мая Александр Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.