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13:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Губернатор Ленинградской области рассказал о заражении коронавирусом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что переболел короновирусом, он лечился дома под наблюдением врачей. Об этом сообщает телеканал ЛенТВ24 в понедельник, 11 мая.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 122 173+77 975
Скончалось283 001+3 392
Выздоровело1 420 393+37 965
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Источник: РИА "Новости"

По его словам, анализ на коронавирусную инфекцию он сдал во второй половине апреля. После получения положительного результата глава региона ушел на карантин. Дрозденко уточнил, что отказался от госпитализации.

На пятый день врачи сообщили Дрозденко об отсутствии осложнений со стороны легких. «Это была для меня первая маленькая победа!» — сказал губернатор в комментарии изданию «Online47».

По словам Дрозденко, перенести другие симптомы COVID-19 ему помогла дисциплина.

Это то, что необходимо каждому иметь внутри себя. Будет дисциплина — можно будет преодолеть любые трудности.
Александр Дрозденко
губернатор Ленинградской области

Губернатор вернулся к работе неделю назад. 9 мая Александр Дрозденко принял участие в церемонии возложения цветов к стеле «Город воинской славы» в Гатчине.

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