Вице-премьер Чернышенко: у России нет проблем с аппаратами ИВЛ

15:31 (мск), источник: Коммерсантъ
Чернышенко рассказал, что врачи «отработали механизмы лечения», которые позволяют не доводить до подключения больных к ИВЛ. «И наши российские производители уже нарастили свои объемы производства (аппаратов.— “Ъ”). С ИВЛ я не думаю, что будут
В сутки в России выпускает около 9 млн масок, уточнил он.
«Это примерно в пять раз больше, чем было в середине марта. А потребление масок примерно 12 млн в сутки. То есть 75% в России производится нашими собственными предприятиями, а еще там 4−4,5 млн масок Минпромторг импортирует», — заявил
Ранее «Ъ» ознакомился с данными мониторинга Росздравнадзора об обеспеченности противовирусными препаратами, масками и средствами индивидуальной защиты российских аптек и больниц. Из расчетов ведомства следует, что в регионах средств защиты стало больше, но их все еще не хватает. В частности, запасы респираторов отсутствовали практически повсеместно, как и костюмов биозащиты.