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15:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Вице-премьер Чернышенко: у России нет проблем с аппаратами ИВЛ

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что в мае общий объем производства аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в РФ превысит 2,5 тыс. штук. Всего в рамках госзакупки планируется поставить около 7 тыс. аппаратов. По словам вице-премьера, у России, в отличие от других стран, не будет проблем с количеством аппаратов ИВЛ.

Коронавирус COVID-19
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РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 126 154+78 239
Скончалось283 120+3 415
Выздоровело1 421 380+37 212
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Источник: РИА "Новости"

Чернышенко рассказал, что врачи «отработали механизмы лечения», которые позволяют не доводить до подключения больных к ИВЛ. «И наши российские производители уже нарастили свои объемы производства (аппаратов.— “Ъ”). С ИВЛ я не думаю, что будут какие-то проблемы в нашей стране, в отличие от других стран»,—сказал вице-премьер в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24» (цитата по «РИА Новости»).

Дмитрий Чернышенко также сообщил, что российские предприятия производят 75% медицинских масок, остальное Минпромторг импортирует.

В сутки в России выпускает около 9 млн масок, уточнил он.

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«Это примерно в пять раз больше, чем было в середине марта. А потребление масок примерно 12 млн в сутки. То есть 75% в России производится нашими собственными предприятиями, а еще там 4−4,5 млн масок Минпромторг импортирует», — заявил вице-премьер. Он добавил, что с середины марта производство защитных костюмов выросло в 15 раз, антисептиков — в семь раз.

Ранее «Ъ» ознакомился с данными мониторинга Росздравнадзора об обеспеченности противовирусными препаратами, масками и средствами индивидуальной защиты российских аптек и больниц. Из расчетов ведомства следует, что в регионах средств защиты стало больше, но их все еще не хватает. В частности, запасы респираторов отсутствовали практически повсеместно, как и костюмов биозащиты.

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