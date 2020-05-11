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15:45 (мск), источник: Интерфакс

Врачи отметили положительную динамику в состоянии здоровья Мишустина

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Состояние здоровья премьера России Михаила Мишустина, который проходит лечение в одном из государственных медучреждений в связи с коронавирусом, улучшается, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 15:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 126 154+78 239
Скончалось283 120+3 415
Выздоровело1 421 380+37 212
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Источник: Reuters

«Врачи отмечают положительную динамику в состоянии его здоровья», — сказал он агентству в понедельник.

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Беляков также сказал, что Мишустин находится на постоянной связи с президентом и коллегами по правительству. По его словам, премьер продолжает работать в удаленном режиме.

Как отметил пресс-секретарь главы правительства, участие Мишустина в совещании, которое проведет в понедельник президент России Владимир Путин, не планировалось, но меры, которые будут на нем обсуждаться, были согласованы с премьером.

Ранее, 8 мая Мишустин провел в режиме видеоконференции совещание по социально-экономическим вопросам. Оно стало первым мероприятием с участием премьера за время его болезни, которое прошло в открытом для прессы режиме.

Коронавирус был диагностирован у Мишустина 30 апреля. Он доложил об этом президенту по видеосвязи, после чего отправился на лечение в клинику.

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