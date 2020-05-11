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17:58 (мск), источник: Коммерсантъ

В один и тот же вирус нельзя войти дважды

Южная Корея столкнулась с новым всплеском пандемии.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 137 591+70 479
Скончалось283 526+3 019
Выздоровело1 424 230+31 871
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Источник: AFP 2020

После победы над пандемией, о которой президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил еще в середине апреля, власти были вынуждены вновь ужесточить ограничительные меры, правда, пока лишь в Сеуле. Все клубы и развлекательные заведения закрылись до 7 июня, после того как 9 мая в стране было зафиксировано 40 новых случаев. Источником распространения COVID-19 стал зараженный коронавирусом молодой человек, который, нарушив самоизоляцию, посетил несколько увеселительных заведений. Вводя новые ограничения, мэр Сеула выразил сожаление по поводу того, что «неосторожность» отдельных лиц может создать проблемы для многих сограждан.

Впрочем, о возвращении к локдауну речи не идет — усилия властей направлены на локализацию очага заражения.

Ставшая для всего мира примером эффективных мер по противодействию COVID-19 Южная Корея неожиданно «сбилась с ноги» в своем победном марше.

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После трехнедельного спокойствия, когда в стране ежедневно регистрировалось менее десяти новых случаев заражения, 9 мая число инфицированных подскочило до 40 человек — самого высокого показателя с 12 апреля. Половина новых случаев приходится на Сеул, кроме того, несколько человек заразились в провинциях Кёнгидо, Чунчхон-Пукто и Канвондо и в третьем по численности населения городе страны Инчхоне.

Источником распространения коронавируса стал 29-летний молодой человек из города Ёнина (провинция Кёнгидо), который, зная о том, что он инфицирован, приехал в столицу развлечься и в ночь на 2 мая посетил сразу пять ночных клубов и баров Сеула.

Как сообщили столичные власти по итогам проведенного расследования, общее число посетителей этих заведений составило 1936 человек. Ситуация осложняется тем, что среди посетителей были жители второго по численности населения в стране города Пусана и других регионов, которые разъехались по домам, не подозревая, что могли заразиться коронавирусом.

По горячим следам удалось найти лишь 637 человек. Остальные никак не отреагировали на отправленные им СМС-сообщения с призывом не выходить из дома и срочно связаться с карантинными службами, чтобы сдать тест на COVID-19. Это означает, что первомайская ночь в Сеуле может иметь отложенные негативные последствия для всей страны.

Ведь каждый из посетителей баров и ночных клубов в течение последних полутора недель мог заразить немалое количество людей в своих регионах.

В связи с произошедшим мэр Сеула Пак Вон Сун на экстренном брифинге сообщил, что столичные власти вынуждены вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня.

«С этого момента выпущен запрет собраний для всех клубов, танцевальных и артистических площадок, салонов и других увеселительных заведений, они должны прекратить деятельность, нарушителям будет выписан серьезный штраф», — заявил Пак Вон Сун.

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Столичный градоначальник также выразил сожаление в связи с тем, что «неосторожность» отдельных лиц может в любой момент перечеркнуть все усилия по борьбе с пандемией. В связи с этим мэр Сеула призвал сограждан строго соблюдать введенный в стране с 6 мая вместо карантина режим социального дистанцирования и напомнил, что о возврате к прежней жизни, до пандемии COVID-19, речи пока не идет.

По состоянию на 11 мая в Южной Корее зафиксировано 10,84 тыс. случаев заражения COVID-19, при этом 88% заболевших уже выздоровели. С 6 мая в стране действует режим «социальной дистанции в повседневной жизни», делающий ставку на профилактику. При этом промышленные предприятия, общественные объекты, школы и дошкольные учреждения возобновили работу.

Свою оценку произошедшему откату в борьбе с пандемией дал и президент страны Мун Чжэ Ин, выступивший с речью в связи с третьей годовщиной его официального вступления в должность 10 мая 2017 года.

Пройдет еще долгое время, прежде чем вспышка COVID-19 полностью завершится. Мы находимся в состоянии длительной войны.
Мун Чжэ Ин
президент страны

Впрочем, он также отметил, что власти полностью контролируют ситуацию и о возвращении к режиму жесткого карантина в общенациональном масштаба речи не идет.

«Причин замереть от страха нет. Наши системы предотвращения эпидемий и карантина смогут полностью контролировать распространение вируса», — отметил Мун Чжэ Ин, подтвердив готовность оперативно действовать в случае возникновения любой форс-мажорной ситуации.

Сергей Строкань

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