Еврокомиссия призвала готовиться ко второй волне коронавируса

«В соответствии с результатами последней оценки рисков,
По всему миру число заболевших коронавирусом превысило 4,1 млн человек, умерли более 283 тыс. Россия вышла на третье место по количеству больных: в стране заразились свыше 221 тыс., жертвами COVID-19 стали более 2 тыс. человек. В тройку лидеров также входят США (заболели 1,3 млн, умерли 79,5 тыс.) и Испания (заражены 224 тыс., умерли 26,6 тыс.). В топ-10 из стран ЕС также входят Италия, Франция, Германия.
9 апреля Еврогруппа согласовала план восстановления экономики Евросоюза на €540 млрд. Страны по всему миру также собирают деньги на разработку вакцины от COVID-19.