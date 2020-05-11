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17:39 (мск), источник: Коммерсантъ

Еврокомиссия призвала готовиться ко второй волне коронавируса

Страны Евросоюза может ожидать вторая волна распространения коронавируса, заявил представитель Еврокомиссии (ЕК). По его словам, европейские страны должны предпринять все меры, чтобы подготовиться к такому сценарию.

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Коронавирус COVID-19
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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 137 591+70 479
Скончалось283 526+3 019
Выздоровело1 424 230+31 871
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Источник: Reuters

«В соответствии с результатами последней оценки рисков, страны-члены должны готовиться ко второй волне», — сообщил журналистам представитель ЕК (цитата по ТАСС). Он добавил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией.

Ученые пришли к выводу, что новые вспышки заболевания могут начаться, «даже если текущие показатели хорошо контролируются», уточнили в ЕК.

По всему миру число заболевших коронавирусом превысило 4,1 млн человек, умерли более 283 тыс. Россия вышла на третье место по количеству больных: в стране заразились свыше 221 тыс., жертвами COVID-19 стали более 2 тыс. человек. В тройку лидеров также входят США (заболели 1,3 млн, умерли 79,5 тыс.) и Испания (заражены 224 тыс., умерли 26,6 тыс.). В топ-10 из стран ЕС также входят Италия, Франция, Германия.

9 апреля Еврогруппа согласовала план восстановления экономики Евросоюза на €540 млрд. Страны по всему миру также собирают деньги на разработку вакцины от COVID-19.

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Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 11.05
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