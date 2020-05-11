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16:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин объявил о завершении нерабочего периода

Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия. Губернаторы продолжат принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 11.05
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«С завтрашнего дня, с 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная», — сказал Путин во время обращения к гражданам. Он сообщил, что подписал указ по взаимодействию центра и регионов по этапам выхода из ограничений.

С 12 мая в стране начинают смягчать режим ограничений. По словам Путина, этот процесс не будет быстрым. Глава государства считает, что режим изоляции граждан позволил затормозить и замедлить распространение коронавируса.

По мнению Владимира Путина, главной причиной высокой смертности в мире стала неготовность и перегрузка систем здравоохранения, в России режимы ограничений помогли снизить этот уровень. Число специализированных коек для лечения больных с коронавирусом увеличилось с 29 тыс. до 130 тыс.

Будут продлены полномочия глав регионов. Президент считает, что каждый субъект готов к оказанию помощи людям, заразившимся коронавирусом.
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Изначально глава государства объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, этот период продлевался сначала до конца апреля, потом — на все майские праздники.

За последние сутки число заболевших коронавирусом в России превысило 221 тыс. РФ обогнала Италию и Великобританию и заняла третье место по числу больных COVID-19 в мире. Всемирная организация здравоохранения накануне выразила надежду, что РФ вышла на плато. Для борьбы с распространением инфекции в большинстве регионов введен режим самоизоляции. С 15 апреля в Москве и Подмосковье запустили систему пропусков для поездок на транспорте. Помимо этого Москва и многие субъекты РФ решили ввести масочный режим.

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