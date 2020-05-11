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16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец воссоздал любимый паб в виртуальной реальности (видео)

Теперь в самоизоляции он может посещать его когда пожелает.

Журналист Тристан Кросс из Лондона так соскучился по любимому пабу Skehanʼs, что решил воссоздать его в цифровом виде.

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Кросс подошел к делу основательно: он связался с семьей владельцев Skehanʼs и запросил план паба. Затем ему предстояло научиться работать с 3D-моделированием с нуля.

Больше всего времени отняла проработка мелких деталей, говорит Тристан. Он не сумел воссоздать в точности картины и вазоны, зато отлично проработал движения с бокалами пива, просмотрев около 50 обучающих видео.

Затем Кросс «посадил» в пабе своих друзей, воссоздав их по фотографиям. Справится с этой сложной задачей ему помогали программисты. Кроме приятелей Кросса, в Skehanʼs появляется Робби Уильямс.

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Анна Лысенко

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