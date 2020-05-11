16:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец воссоздал любимый паб в виртуальной реальности (видео)
Теперь в самоизоляции он может посещать его когда пожелает.
Журналист Тристан Кросс из Лондона так соскучился по любимому пабу Skehanʼs, что решил воссоздать его в цифровом виде.
Кросс подошел к делу основательно: он связался с семьей владельцев Skehanʼs и запросил план паба. Затем ему предстояло научиться работать с 3D-моделированием с нуля.
Больше всего времени отняла проработка мелких деталей, говорит Тристан. Он не сумел воссоздать в точности картины и вазоны, зато отлично проработал движения с бокалами пива, просмотрев около 50 обучающих видео.
Затем Кросс «посадил» в пабе своих друзей, воссоздав их по фотографиям. Справится с этой сложной задачей ему помогали программисты. Кроме приятелей Кросса, в Skehanʼs появляется Робби Уильямс.
Анна Лысенко