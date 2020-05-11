Путин предложил вдвое повысить размер пособия по уходу за ребенком

«Предлагаю в два раза повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3375 рублей до 6 751 рубля. Такое пособие получают неработающие граждане, в том числе, студенты. И, как правило, это молодые родители, молодые мамы. Важно их поддержать», — сказал президент.
Президент также предложил расширить круг получателей выплат для детей до 3 лет.
Путин сообщил, что в России с 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 3 до 16 лет. Мерами поддержки будут охвачены семьи, которые воспитывают 27 млн детей.