16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Канаде придумали способ обниматься вопреки коронавирусу
Отличное изобретение.
Кэролайн Эллис из города Гуэлф в Канаде решила, что пандемия коронавируса не помешает ей поздравить маму с Днем матери.
Вместе с мужем молодая женщина изобрела специальный костюм для объятий. Это защитная пленка в человеческий рост с двумя парами рукавов. Люди, стоящие по разные стороны такого «экрана», могут продеть руки в рукава и обняться.
Кэролайн первой испытала изобретение, а затем бабушку обняли ее дети. «Мы все были в слезах!» — прокомментировала Эллис это семейное событие.
По последним данным, в Канаде выявлено почти 69 тысяч случаев COVID-19.
Анна Лысенко