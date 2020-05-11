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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде придумали способ обниматься вопреки коронавирусу

Отличное изобретение.

Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:32 MSK, 11.05
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Кэролайн Эллис из города Гуэлф в Канаде решила, что пандемия коронавируса не помешает ей поздравить маму с Днем матери.

Вместе с мужем молодая женщина изобрела специальный костюм для объятий. Это защитная пленка в человеческий рост с двумя парами рукавов. Люди, стоящие по разные стороны такого «экрана», могут продеть руки в рукава и обняться.

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Кэролайн первой испытала изобретение, а затем бабушку обняли ее дети. «Мы все были в слезах!» — прокомментировала Эллис это семейное событие.

По последним данным, в Канаде выявлено почти 69 тысяч случаев COVID-19.

Анна Лысенко

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