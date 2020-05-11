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18:43 (мск), источник: Интерфакс

Темпы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — В России установилась тенденция к снижению темпов прироста коронавируса, сейчас она составляет 5,6%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами по санитарно-эпидемиологической ситуации с коронавирусом.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 137 591+70 479
Скончалось283 526+3 019
Выздоровело1 424 230+31 871
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Источник: РИА "Новости"

В общей сложности темпы снизились в 4,9 раза и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%.

Она отметила, что с одной стороны, эти цифры радуют, с другой стороны, беспокоит то, что «абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими».

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По данным на 11 мая, РФ вышла на третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом: в стране 221 344 случаев COVID-19, 11 656 из них выявлены в последние сутки — суточный прирост по стране составил 5,6%.

Критерии для снятия ограничений

В ходе совещания у президента Голикова рассказала о трех критериях поэтапного снятия ограничений — коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество тестов на 100 тыс. населения в день.

Для первого этапа снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть не более единицы, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного и количество тестов — не менее семидесяти на 100 тыс. населения.

Одиннадцать российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия противокоронавирусных ограничений, еще 22 смогут соответствовать критериям выхода, если нарастят коечный фонд и увеличат масштабы тестирования, заявила вице-премьер РФ.

Голикова отметила, что в среднем по РФ коэффициент распространения инфекции равен единице, но по отдельным регионам этот показатель варьируется.

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