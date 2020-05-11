Темпы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться

В общей сложности темпы снизились в 4,9 раза и по состоянию на 11 мая 2020 года темп прироста составил 5,6%.
Она отметила, что с одной стороны, эти цифры радуют, с другой стороны, беспокоит то, что «абсолютные приросты в ряде регионов страны пока еще остаются высокими».
По данным на 11 мая, РФ вышла на третье место в мире по количеству заболевших коронавирусом: в стране 221 344 случаев COVID-19, 11 656 из них выявлены в последние сутки — суточный прирост по стране составил 5,6%.
В ходе совещания у президента Голикова рассказала о трех критериях поэтапного снятия ограничений — коэффициент распространения инфекции, свободный коечный фонд и количество тестов на 100 тыс. населения в день.
Для первого этапа снятия ограничений коэффициент распространения инфекции должен быть не более единицы, свободных коек должно быть не менее 50% от общего нормативного и количество тестов — не менее семидесяти на 100 тыс. населения.
Голикова отметила, что в среднем по РФ коэффициент распространения инфекции равен единице, но по отдельным регионам этот показатель варьируется.