Коронавирус COVID-19: главные события 11 мая

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.
Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.
Глава государства сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. Он предусматривает разовые и ежемесячные выплаты, увеличение детских пособий, специальные кредитные программы и списание некоторых налогов.
В 84 регионах страны выявили 11 656 новых случаев коронавируса. Это рекордное для России число за сутки. У 46,5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании.
С начала пандемии COVID-19 нашли уже у 221 344 жителей России. Таким образом, страна обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место в мире по коронавирусу.
Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах больше не актуальны
Ранее они предполагали, что вспышка нового коронавируса в России должна закончиться 24 августа.
Среди них оказались юг России и Приморский край. Здесь подсчитали количество составленных на нарушителей протоколов. Однако в МВД подчеркивают, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.
Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. Дело в том, что организм начинает вырабатывать антитела не сразу.
Почти половина работающих в мире потеряют средства к существованию
Эксперты озвучивают прогнозы о том, какой будет безработица в России, и комментируют местную специфику развития кризиса.
По словам представителя ЕК, европейские страны должны предпринять все меры, чтобы подготовиться к такому сценарию. Он добавил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией.
Одной из наиболее уязвимых для пандемии COVID-19 групп населения Соединенных Штатов оказались представители коренных народов. Федеральное правительство решило выделить им пакет помощи на $8 млрд.
За этот кусок предложенного Вашингтоном финансового пирога развернулась нешуточная борьба между индейцами из континентальных штатов и корпорациями, объединяющими представителей северных народностей, обитающих на Аляске.
Также в стране будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам.
Поступления в казну Саудовской Аравии резко сократились с падением цен на энергоносители и прекращением воздушных перелетов на фоне пандемии коронавируса.