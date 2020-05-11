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20:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коронавирус COVID-19: главные события 11 мая

В России приняли новые меры поддержки граждан, нерабочий период завершается, а среди регионов обозначились лидеры по числу нарушений самоизоляции.

Коронавирус COVID-19
21:49 (мск)Турция не намерена закрываться для туристов из-за коронавируса
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 152 670+70 700
Скончалось284 536+3 137
Выздоровело1 432 542+37 345
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Севилья, Испания | Источник: AFP 2020

Путин объявил о новых мерах поддержки россиян и завершении нерабочего периода

С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется, причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная.
Владимир Путин
президент России

Ограничения сохранятся для людей старше 65 лет, продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.

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Глава государства сообщил, что принят новый пакет мер по поддержке российской экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса. Он предусматривает разовые и ежемесячные выплаты, увеличение детских пособий, специальные кредитные программы и списание некоторых налогов.

В России выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19

В 84 регионах страны выявили 11 656 новых случаев коронавируса. Это рекордное для России число за сутки. У 46,5% больных заболевание протекало без симптомов и было обнаружено только при тестировании.

С начала пандемии COVID-19 нашли уже у 221 344 жителей России. Таким образом, страна обогнала Италию и Великобританию и вышла на третье место в мире по коронавирусу.

Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна объявили, что их прогнозы об окончании пандемии коронавируса в разных странах больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки, удалили все графики с сайта и предложили посмотреть модели других исследовательских центров.

Ранее они предполагали, что вспышка нового коронавируса в России должна закончиться 24 августа.

Намюр, Бельгия | Источник: AFP 2020

Названы регионы-лидеры по числу нарушений самоизоляции

Среди них оказались юг России и Приморский край. Здесь подсчитали количество составленных на нарушителей протоколов. Однако в МВД подчеркивают, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.

Биолог объяснила ошибки в тестах на коронавирус

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Тесты на наличие коронавируса и антител могут вводить в заблуждение и ошибочно показывать отрицательные результаты на всех стадиях заболевания CОVID-19. Дело в том, что организм начинает вырабатывать антитела не сразу.

Новый штамм безработицы

Почти половина работающих в мире потеряют средства к существованию из-за кризиса, вызванного коронавирусом, предупреждает Международная организация труда. Уже стало понятно, что основной удар вирус и меры по борьбе с ним нанесли по занятым в неформальной экономике.

Эксперты озвучивают прогнозы о том, какой будет безработица в России, и комментируют местную специфику развития кризиса.

Еврокомиссия призвала готовиться ко второй волне коронавируса

По словам представителя ЕК, европейские страны должны предпринять все меры, чтобы подготовиться к такому сценарию. Он добавил, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний регулярно оценивает ситуацию с пандемией.

Париж, Франция | Источник: AFP 2020

Племена раздора: индейцы в США делят $8 млрд для борьбы с COVID-19

Одной из наиболее уязвимых для пандемии COVID-19 групп населения Соединенных Штатов оказались представители коренных народов. Федеральное правительство решило выделить им пакет помощи на $8 млрд.

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За этот кусок предложенного Вашингтоном финансового пирога развернулась нешуточная борьба между индейцами из континентальных штатов и корпорациями, объединяющими представителей северных народностей, обитающих на Аляске.

Саудовская Аравия в три раза повышает НДС, чтобы спасти экономику

Также в стране будут временно приостановлены выплаты в связи с ростом прожиточного минимума (надбавка на дороговизну) бюджетникам.

Поступления в казну Саудовской Аравии резко сократились с падением цен на энергоносители и прекращением воздушных перелетов на фоне пандемии коронавируса.

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