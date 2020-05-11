В Ухане выявили новые случаи заражения коронавирусом

По информации властей, все зараженные проживали в одном жилом комплексе.
Китай ранее начал ослаблять строгие карантинные меры после того, как количество новых заражений пошло на убыль, несмотря на предупреждения экспертов о том, что свободное перемещение людей может стать причиной роста случаев инфицирования.
В воскресенье были выявлены 11 новых случаев в городе Шулань в провинции Гирин, находящейся на границе с Россией и Северной Кореей. На следующий день в городе был введен карантин. Город стал единственным местом в стране, в котором власти подняли уровень риска до высокого.
Жителям города предписано оставаться дома. Исключение сделано лишь для выхода в продуктовые магазины. Движение общественного транспорта остановлено, а такси запрещено покидать город.