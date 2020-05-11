Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 98-летний ветеран из РФ стала краудфандером-миллионером Зинаида Корнева благодаря своему YouTube-каналу собрала более 1,8 млн рублей
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
49Лучшие снимки весны вдыхают в мир новую жизнь
18:32 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Ухане выявили новые случаи заражения коронавирусом

В Ухане тесты на COVID-19 дали положительный результат у пяти человек. Это первые подтвержденные случаи заражения в городе с 3 апреля.

Коронавирус COVID-19
18:43 (мск)Темпы прироста заболевших коронавирусом в России начали снижаться
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 137 591+70 479
Скончалось283 526+3 019
Выздоровело1 424 230+31 871
Идёт загрузка
Источник: AFP 2020

По информации властей, все зараженные проживали в одном жилом комплексе.

Новость
Скрытые симптомыМожно ли доверять Пекину в изучении болезни?

Китай ранее начал ослаблять строгие карантинные меры после того, как количество новых заражений пошло на убыль, несмотря на предупреждения экспертов о том, что свободное перемещение людей может стать причиной роста случаев инфицирования.

В воскресенье были выявлены 11 новых случаев в городе Шулань в провинции Гирин, находящейся на границе с Россией и Северной Кореей. На следующий день в городе был введен карантин. Город стал единственным местом в стране, в котором власти подняли уровень риска до высокого.

Жителям города предписано оставаться дома. Исключение сделано лишь для выхода в продуктовые магазины. Движение общественного транспорта остановлено, а такси запрещено покидать город.

Пока неясно, откуда взялись новые случаи заражения, но с учетом географического расположения провинции Гирин, граничащей с Россией и Северной Кореей, специалисты не исключают вероятности передачи инфекции возвращающимися в страну рабочими-мигрантами.
Справка
«Мы больше не можем продолжать»: как Европа возвращается к нормальной жизниВ конце прошлой недели Италия, Испания и Франция объявили о постепенном снятии введенных из-за коронавируса ограничений
    BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
    Читайте также
    В каких странах ввели обязательное ношение масок
    Карта распространения COVID-19 в мире. По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 11.05
         Путин: единые выходные дни в России с 12 мая заканчиваются
    "Дау. Бабий Яр": как Илья Хржановский взялся за мемориал Холокоста и нас...
    Коронавирус COVID-19
    Коронавирус COVID-19: главные события 10 мая
    Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань
    Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
    В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
    Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом
    Южная Корея столкнулась с новым всплеском пандемии
    Умер сенатор Олег Ковалев
    Россиян предупредили о резком похолодании
    Документы о фашистских зверствах вызвали скандал в Ватикане
    Названы причины ошибочно отрицательных результатов на COVID-19
    Стал известен источник полученных Тимошенко миллионов долларов
    Здоровье
    Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая Возвращение к нормальной жизни будет происходить постепенно, с учетом ситуации в каждом регионе.
    Hi-Tech
    Что будет, если удалить корзину в Windows 10 Смысла немного
    Авто
    Новые «Мерседесы» получат непривычный дизайн передней части Недавно мы рассказывали про новый электрический кроссовер Mercedes-Benz EQA
    Кино
    Александрова и Кяро снялись в новой комедии: первые кадры Актеры приняли участие в работе над фильмом «Вечер шутов»
    Недвижимость
    Российские квартиры оказались невостребованными
    Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
    Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
    Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
    Популярные темы на «Детях»
    Кто Путина смотрит,что нового? Я не фига не поняла.. 124
    Что надо бывшему мужу и бывшей свекрови? 111
    Выплаты на детей, вопрос! 98
    Подростковые завихрени 84
    Леди
    Быть сильной как фигуристка: зарядка от 41-летней Ирины Слуцкой Смотри видео с упражнениями от известной спортсменки.
    Новости партнеров
    Брак мусульманки и простого россиянина: что ждет девушку
    Старинные отели, в которых есть изюминка
    Что случилось с единственной дочерью Клары Новиковой
    Ядерный беспилотник России, которого боится НАТО
    Подпишитесь на нас
    Подпишись на Новости Mail.ru
    Mail.RuО компанииРеклама
    Отменить
    RSS
    Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь