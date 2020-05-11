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20:59 (мск), источник: ТАСС

Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ снизилось до 1689

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/ — Число заразившихся коронавирусной инфекции военнослужащих Вооруженных сил снизилось за сутки на 34 человека — с 1723 до 1689 человек, говорится в опубликованном в понедельник бюллетене Минобороны России.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 21:32 MSK, 11.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 152 670+70 700
Скончалось284 536+3 137
Выздоровело1 432 542+37 345
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Источник: Reuters

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с. г. установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами [тестов]", — говорится в документе.

По состоянию на 10 мая, число заразившихся военнослужащих составляло 1723 человек.

Всего с апреля выздоровело 411 военнослужащих, сняты с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования — 2432 человека.
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«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии — 3 человека; в состоянии средней тяжести — 13 человек; остальные — без симптомов заболевания», — уточнили в военном ведомстве.

По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 45 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1224 случая заражения, а также 339 случаев среди гражданского персонала.

Также в министерстве уточнили, что выздоровели 571 человек из числа курсантов и слушателей вузов, 263 воспитанника довузовских учебных заведений и 74 гражданских специалиста в структурах Минобороны. Среди курсантов и слушателей военных вузов снято с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 2 286 человек, среди воспитанников довузовских учреждений — 273 человека, среди гражданского персонала военного ведомства — 866 человек.

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