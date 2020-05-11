Число заразившихся коронавирусом военнослужащих ВС РФ снизилось до 1689

«В ходе сплошного тестирования в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта по 11 мая с. г. установлено 1689 военнослужащих с положительными результатами [тестов]", — говорится в документе.
По состоянию на 10 мая, число заразившихся военнослужащих составляло 1723 человек.
«Все военнослужащие с положительными результатами тестирования находятся под постоянным наблюдением военных медиков. Из них в тяжелом состоянии — 3 человека; в состоянии средней тяжести — 13 человек; остальные — без симптомов заболевания», — уточнили в военном ведомстве.
По данным ведомства, коронавирус также выявлен у 45 воспитанников довузовских учебных заведений, в вузах Минобороны выявлено 1224 случая заражения, а также 339 случаев среди гражданского персонала.
Также в министерстве уточнили, что выздоровели 571 человек из числа курсантов и слушателей вузов, 263 воспитанника довузовских учебных заведений и 74 гражданских специалиста в структурах Минобороны. Среди курсантов и слушателей военных вузов снято с контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования 2 286 человек, среди воспитанников довузовских учреждений — 273 человека, среди гражданского персонала военного ведомства — 866 человек.