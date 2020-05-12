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03:43 (мск), источник: РИА Новости

В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Экологи предложили создать в России федеральную программу по установке специальных контейнеров для утилизации медицинских масок и перчаток, соответствующее письмо было направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину за подписью члена центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимура Усманова.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 03:32 MSK, 12.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
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Инфицировано4 174 651+73 169
Скончалось285 945+3 245
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Источник: РИА Новости

Копия письма также будет направлена мэру Москвы, первому заместителю председателя координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Сергею Собянину.

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«Просим Вас рассмотреть в приоритетном порядке возможность реализации федерального проекта по установке специализированных контейнеров для утилизации СИЗ (одноразовых медицинских изделий, перчаток)», — говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).

В документе отмечается, что подобная практика в период пандемии получила распространение в Таиланде и Австралии. Также пилотный проект начат и в Иркутской области, где контейнеры для утилизации одноразовых средств защиты установлены в четырех городах.

«Полагаем, что реализация программы предусматривает непосредственное участие региональных правительств, а количество боксов может быть квотированным в расчете как на численность жителей в каждом населенном пункте региона, так и на показатели уровня заболеваемости COVID-19 или на вводимые ограничительные меры. При этом информация о местах расположения таких контейнеров должна быть представлена на доступной интерактивной карте и включена в памятки и справочные материалы о ситуации с коронавирусом в каждом субъекте РФ», — пишут авторы инициативы.

Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил Минздрав и Роспотребнадзор проработать вопрос обеззараживания использованных медицинских масок в составе бытового мусора, соответствующее письмо глава комитета Владимир Бурматов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Бурматов пояснил, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы).

Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.

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