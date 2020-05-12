В РФ предложили установить спецконтейнеры для утилизации масок и перчаток

Копия письма также будет направлена мэру Москвы, первому заместителю председателя координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Сергею Собянину.
«Просим Вас рассмотреть в приоритетном порядке возможность реализации федерального проекта по установке специализированных контейнеров для утилизации СИЗ (одноразовых медицинских изделий, перчаток)», — говорится в письме (есть в распоряжении РИА Новости).
В документе отмечается, что подобная практика в период пандемии получила распространение в Таиланде и Австралии. Также пилотный проект начат и в Иркутской области, где контейнеры для утилизации одноразовых средств защиты установлены в четырех городах.
«Полагаем, что реализация программы предусматривает непосредственное участие региональных правительств, а количество боксов может быть квотированным в расчете как на численность жителей в каждом населенном пункте региона, так и на показатели уровня заболеваемости COVID-19 или на вводимые ограничительные меры. При этом информация о местах расположения таких контейнеров должна быть представлена на доступной интерактивной карте и включена в памятки и справочные материалы о ситуации с коронавирусом в каждом субъекте РФ», — пишут авторы инициативы.
Ранее комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды попросил Минздрав и Роспотребнадзор проработать вопрос обеззараживания использованных медицинских масок в составе бытового мусора, соответствующее письмо глава комитета Владимир Бурматов направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
Бурматов пояснил, что санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами, согласно которым их захоронение происходит только после обеззараживания, не распространяется на ТКО (твёрдые коммунальные отходы).
Однако в настоящее время ввиду большого спроса на такие медизделия они массово выбрасываются после использования в быту и попадают в обычные урны, мусоропроводы и контейнеры, а затем отправляются на полигоны.