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07:24 (мск), источник: Ведомости

Власти Сахалина ввели цифровые пропуска для приезжающих на остров

С 14 мая в Сахалинской области вводится режим въезда в регион по цифровым пропускам. Наличие пропуска будет необходимо для всех, кто не имеет регистрации по месту жительства в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 07:32 MSK, 12.05
Инфицировано221 344+11 656
Скончалось2 009+94
Выздоровело39 801+5 495
Инфицировано4 177 584+74 629
Скончалось286 330+3 611
Выздоровело1 456 235+44 616
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Источник: Reuters

Оформление цифровых пропусков для въезжающих на остров в пресс-службе объяснили противодействие коронавирусной инфекции. «Ко мне обращаются сахалинцы и курильчане с просьбой “закрыть регион”. В тоже время нам необходимо обеспечить производственный процесс, работу важных отраслей экономики. Поэтому было принято решение ограничить въезд в Сахалинскую область и ввести цифровые пропуска», — приводятся в сообщении слова губернатора Игоря Лимаренко.

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Прибывающим в область предложат перед поездкой заполнить анкету. Она будет содержать сведения об адресе и данные предприятия, пригласившего работника. С другой стороны работодатель должен будет уведомить о приглашении на работу сотрудников из других регионов. Оформлять цифровые пропуска для въезжающих на остров планируется на территории аэропорта Южно-Сахалинска. За неисполнение требований нарушителю грозит штраф до 30 тысяч рублей, юридическому лицу — до 300 тысяч рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, все прилетевшие в регион вахтовики помещаются на две недели на обсервацию. Согласно распоряжению губернатора, принимающая их компания обязана будет взять на себя расходы по содержанию своих сотрудников в обсерваторах. Ранее самостоятельно содержать вахтовиков начали «Восточная горнорудная компания» и нефтегазовые компании, работающие по шельфовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Тесты на коронавирус прибывающие на остров проходят как в аэропортах вылета, так и по прилету. При положительном результате анализы отправляют в новосибирский научный центр Роспотребнадзора «Вектор», при отрицательном — местные жители изолируются на 14 дней дома, приезжие — в обсерваторах. Их в области действует 22, в основном — в Южно-Сахалинске.

По данным пресс-службы, на 12 мая в регионе от коронавирусной инфекции лечился 21 человек, 20 пациентов с коронавирусом выздоровели. По словам губернатора Лимаренко, низкий темп прироста заболеваемости COVID-19 стал возможным «благодаря многоуровневой системе контроля за гражданами, которые прибывают на остров». С начала эпидемии по 11 мая коронавирусную инфекцию в России нашли у 221 344 человек. Умерли от нее, по данным оперативного штаба на понедельник, 11 мая, 2009 инфицированных. Общее число выздоровевших — 39 801 человек.

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