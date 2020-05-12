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11:39 (мск), источник: Известия

В МЧС рассказали о правильном ношении масок

В условиях пандемии коронавируса медицинские маски на лице надо плотно закреплять, не касаться их поверхности руками при снятии. Об этом заявили во вторник, 12 мая, в МЧС России.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 193 302+74 519
Скончалось286 613+3 666
Выздоровело1 463 826+45 170
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Источник: РИА "Новости"

«Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Одноразовую маску нельзя надевать повторно, а влажную или отсыревшую маску надо сменить на новую.

Медицинская маска нужна в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными ОРВИ, при общении с людьми, имеющими признаки заболевания.

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Кроме маски для индивидуальной защиты инфекций также можно использовать респираторы.

Как ранее во вторник рассказала врач, для наиболее эффективной защиты от вирусов лучше всего использовать тройную одноразовую маску, однако также можно чередовать многоразовую с одноразовой.

С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России власти ввели масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.

Ожидается, что 12 мая только в Москве на работу выйдут около 200 тыс. сотрудников промышленных предприятий.

Работодателей просят не выпускать всех работников сразу и по возможности сохранить управленческий персонал на удаленной работе.

В столице за нахождение в общественном месте без маски и перчаток предусмотрен штраф.

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