В МЧС рассказали о правильном ношении масок

«Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Медицинская маска нужна в местах скопления людей, в том числе в общественном транспорте и в магазине, при уходе за больными ОРВИ, при общении с людьми, имеющими признаки заболевания.
Кроме маски для индивидуальной защиты инфекций также можно использовать респираторы.
Как ранее во вторник рассказала врач, для наиболее эффективной защиты от вирусов лучше всего использовать тройную одноразовую маску, однако также можно чередовать многоразовую с одноразовой.
С 12 мая в Москве, Московской области и других регионах России власти ввели масочный режим в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях. Проезд в общественном транспорте будет возможен только в масках и перчатках.
Ожидается, что 12 мая только в Москве на работу выйдут около 200 тыс. сотрудников промышленных предприятий.
В столице за нахождение в общественном месте без маски и перчаток предусмотрен штраф.