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10:13 (мск), источник: Газета.Ру

В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу

Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU. Антитела вырабатываются только в случае, если болезнь проходила в тяжелой форме. При этом в ВОЗ отмечают: большинство заразившихся переносят коронавирус нового типа тяжело.

Коронавирус COVID-19
11:24 (мск)Россия стала второй в мире страной по числу больных с коронавирусом
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 178 346+75 105
Скончалось286 355+3 627
Выздоровело1 458 337+46 589
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Источник: Reuters

Большая часть заразившихся — тяжелобольные

— К 12 мая количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло отметки в 4 256 090 заболевших. Умерли от болезни 287 336 человек, выздоровели — 1 527 583.

— В России коронавирус нового типа подтвержден у 221 344 человек. Летальным исходом обернулись 2 009 случаев — вылечился 39 801 пациент.

— Большинство заразившихся коронавирусом нового типа переносят его в тяжелой форме. Об этом сообщил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан на основании исследования организации на антитела к COVID-19.

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В России смягчают режим ограничений

— С 12 мая период нерабочих дней завершается для всей страны и для всех отраслей экономики, сообщил президент РФ Владимир Путин. Россия приступила к смягчению режима ограничений. «У этого периода есть принципиальные особенности. Прежде всего, такой выход не может быть одномоментным, нужно делать это последовательно, осторожно, шаг за шагом. Кроме того, выход или смягчение режимов ограничения должны проходить при строгом соблюдении всех условий санитарных требований, которые гарантируют безопасность людей», — заявил российский лидер.

— Темп прироста выявленных случаев COVID-19 в России снизился почти в пять раз к 11 мая, сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации с пандемией коронавируса нового типа.

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— Регионами России, лидирующими по количеству нарушений самоизоляции, стали Краснодарский и Приморский края, а также Республика Дагестан и Ставрополье, сообщил начальник главка по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД РФ Юрий Валяев РИА «Новости».

— Пациенты с подтвержденным COVID-19 погибли в результате пожара, вспыхнувшего в отделении реанимации в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщает региональный главк МЧС «Известиям». По данным СМИ, всего скончались пять больных.

Предположительно, причиной пожара стала перегрузка аппарата ИВЛ, утверждает источник «Интерфакса».

— Сильный и продолжительный иммунитет к коронавирусу нового типа в основном приобретают только те, у кого течение болезни было тяжелым, сообщила профессор Школы системной биологии GMU в США Анча Баранова РИА «Новости». У 7−8% пациентов, перенесших инфекцию легко, антитела не появляются вовсе.

Это значит, что они избавились от инфекции с помощью интерферонов, которые оперативно вырабатываются в организме человека в ответ на вирус. В этом случае интерфероны сами справились, и антитела не возникли, потому у этих переболевших нет иммунитета к COVID-19.
Анча Баранова

По ее словам, между этими категориями больных находятся еще 40% заразившихся, у которых иммунитет возник, но довольно слабый.

Турция вновь ужесточает ограничения

— Власти Турции решили вновь ввести четырехдневный комендантский час в рамках борьбы с распространением инфекции в стране, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров.

— Спортивные мероприятия в Англии, которые были запрещены на фоне пандемии, могут быть возобновлены с 1 июня — в том числе речь идет об Английской премьер-лиге (АПЛ), пишет Sky Sports со ссылкой на представленную властями страны «дорожную карту» по выходу из карантина.

Мария Локтионова

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