Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей

Отмечается, Openreach не работает напрямую с сетями 5G — в основном компания обеспечивает функционирование проводной инфраструктуры. Тем не менее инженеры все равно подвергаются нападениям со стороны разозленных людей, которые плюются и прогоняют сотрудников Openreach с места работы. Один из инженеров рассказал газете, что до эпидемии коронавируса он и его коллеги никогда не испытывали такого давления. «Мы уходим на работу с мыслью о том, будет ли сегодня безопасно или нет», — поделился мужчина.
The Guardian пишет, что недовольные часто путают людей в специальных жилетах, работающих, например, с телефонными проводами, с инженерами, поддерживающими сети 5G. А одна женщина не позволила фургону Openreach проехать, потому что посчитала, что это мобильная вышка 5G. «На самом деле, на крыше машины был ящик для хранения вещей», — пишет источник.
О том, что эта теория заговора стала популярна в сети, агентство Bloomberg писало в апреле. Отмечалось, что некоторые исследователи считают сообщения о распространении коронавируса координированной кампанией по дезинформации населения. В Великобритании не менее 20 мобильных вышек подверглись нападению вандалов.
В пример приводились актер Вуди Харрельсон и певица MIA, которые в своих соцсетях размещали «безосновательные» данные о связи усиления симптомов коронавируса с «излучениями» от вышек 5G. В России эту теорию поддерживает телеведущая Виктория Боня.