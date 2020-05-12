FT: реальная смертность от коронавируса в России может быть выше на 70%

Журналисты отметили, что число умерших в Москве и
Если прибавить это к показателям смертности по всей стране по данным на 11 мая (2009), число погибших увеличится на 72%.
Отметим, что по данным властей за все время в Москве умерли 1124 человека, в
Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Однако губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в своих регионах. В Москве, где больше всего заразившихся, карантинные меры будут действовать до 31 мая. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, также продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.