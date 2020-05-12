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12:33 (мск), источник: Коммерсантъ

FT: реальная смертность от коронавируса в России может быть выше на 70%

Уровень смертности от коронавируса COVID-19 в России может превышать официальные данные на 70%, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на собственные подсчеты. Официально на 12 мая в стране подтверждено 2116 случаев смерти, общее число заразившихся превышает 221,3 тыс.

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 193 302+74 519
Скончалось286 613+3 666
Выздоровело1 463 826+45 170
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Источник: РИА "Новости"

Журналисты отметили, что число умерших в Москве и Санкт-Петербурге в апреле было на 2073 больше, чем в среднем за последние пять лет. Официально от COVID-19 в этих городах за месяц умерли 629 человек.

Газета отмечает, что неучтенными остались 1444 случая смерти, превышающих средний показатель.
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Если прибавить это к показателям смертности по всей стране по данным на 11 мая (2009), число погибших увеличится на 72%.

Отметим, что по данным властей за все время в Москве умерли 1124 человека, в Санкт-Петербурге — 56. При этом в городах выявлено более 121,3 тыс. и 8 тыс. заразившихся соответственно.

Напомним, 11 мая президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода. Однако губернаторы смогут принимать решения о дополнении, смягчении или сохранении ограничений в своих регионах. В Москве, где больше всего заразившихся, карантинные меры будут действовать до 31 мая. Ограничения сохраняются для людей старше 65 лет, также продолжит действовать запрет на массовые мероприятия.

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