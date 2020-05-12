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13:13 (мск), источник: РИА Новости

Найдены кости самых древних Homo sapiens в Европе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В болгарской пещере Бачо Киро археологи обнаружили самые древние на европейском континенте останки современного человека. Выяснилось, что представители Homo sapiens пришли в Европу, где до этого жили неандертальцы, 45 тысяч лет назад.

Каменные артефакты из верхнего палеолита пещеры Бачо Киро, Болгария | Источник: CC BY-SA 2.0 / Tsenka Tsanova /

Описание открытия и результаты радиоуглеродного определения возраста находок опубликованы в журналах Nature и Nature Ecology & Evolution.

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На рубеже среднего и верхнего палеолита представители Homo sapiens проникли в Европу и в течение нескольких тысяч лет полностью вытеснили неандертальцев, обитавших там до этого. Однако точное время этого события оставалось непонятным, а находки, относящиеся к так называемому начальному верхнему палеолиту, практически отсутствовали.

В 1970-х годах в пещере Бачо Киро в Болгарии были найдены палеолитические окаменелости, предположительно относящиеся к самому началу верхнего палеолита, но позднее образцы были утеряны. В 2015 году начались повторные раскопки, которые привели к обнаружению самых древних на европейском континенте останков современных людей.

Фактически, ученые нашли множество мелких обломков костей, по которым невозможно было установить видовую принадлежность, и один коренной зуб, принадлежавший, по мнению ученых, Homo sapiens. И здесь на помощь археологам пришли современные методы.

С помощью метода масс-спектрометрии ученые провели анализ белковых последовательностей костных останков и выяснили, что они принадлежат человеку разумному.

«Большинство плейстоценовых костей настолько фрагментированы, что на глаз невозможно определить, какие виды они представляют, — приводятся в пресс-релизе Института эволюционной антропологии Макса Планка слова одного из авторов исследования Фридо Велкера (Frido Welker). — Однако белки немного различаются по аминокислотной последовательности от вида к виду. Таким образом, используя масс-спектрометрию белка, мы можем быстро идентифицировать эти костные образцы».

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Используя комбинацию методов радиоуглеродного датирования и секвенирование митохондриальной ДНК, исследователи установили возраст останков — от 45 820 до 43 650 лет. Это самые ранние верхнепалеолитические гоминины, обнаруженные до настоящего времени в Европе.

В дополнение к человеческим останкам, при раскопках археологи нашли большое количество каменных орудий, а также артефакты из кости 23 различных видов животных, в том числе фигурные изделия, такие как подвески из зубов пещерных медведей, по форме напоминающие украшения, обнаруженные в более поздних неандертальских стоянках на юге современной Франции. Отсюда исследователи делают вывод о том, что неандертальцы перенимали у пришедших Homo sapiens привычки и технологии.

«Каким бы ни был когнитивный уровень поздних неандертальцев, материал пещеры Бачо Киро подтверждает мнение, что специфические новшества в поведении, наблюдаемые в сокращающихся популяциях неандертальцев, были результатом контактов с Homo sapiens», — пишут авторы статьи.

«Находки начального верхнего палеолита в пещере Бачо-Киро — самые ранние из известных в Европе. Он представляет новый способ изготовления каменных орудий и личных украшений, отличный от того, что мы знаем у неандертальцев до этого времен, — говорит еще один автор исследования, Ценка Цанова (Tsenka Tsanova) из отдела эволюции человека Института эволюционной антропологии Макса Планка. — Современный человек, который, вероятно, берет свое начало в Юго-Западной Азии, в верхнем палеолите быстро распространился от Болгарии до Монголии, оказал влияние на архаичные популяции неандертальцев и денисовцев, и в конечном итоге заменил их».

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