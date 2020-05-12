Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Полыхающий небоскреб в ОАЭ сняли на видео По словам очевидцев, возгорание началось на первом уровне. Пламя быстро охватило все жилое здание
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
10В Калифорнии зафиксировали аномальное скопление нефтетанкеров
12:23 (мск), источник: ТАСС Наука

Причину уязвимости мужчин перед коронавирусом нашли у них в крови

Ученые предполагают, что все дело в концентрации частиц белка ACE2, которых у мужчин гораздо больше, чем у женщин.

Коронавирус COVID-19
12:54 (мск)Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:32 MSK, 12.05
Инфицировано232 243+10 899
Скончалось2 116+107
Выздоровело43 512+3 711
Инфицировано4 193 302+74 519
Скончалось286 613+3 666
Выздоровело1 463 826+45 170
Идёт загрузка
Источник: Агентство «Москва»

ПАРИЖ, 12 мая. /ТАСС/. Ученые предположили, что мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще женщин из-за того, в их крови гораздо больше белка ACE2, который помогает вирусу заражать здоровые клетки. Результаты исследования, в котором участвовали почти 4 тыс. человек, ученые опубликовали в European Heart Journal.

Что полезно знать
Если сидишь дома

Практически с первых дней после начала эпидемии коронавирусной инфекции медики стали замечать, что болезнь значительно чаще заражает и уносит жизни мужчин, чем женщин.

Биологи изначально связывали это с тем, что в клетках легких у мужчин молекул рецептора ACE2, которые вирус использует для заражения, значительно больше, чем в аналогичных клетках у женщин. Впоследствии мнения специалистов разделились, хотя большинство медиков продолжает считать, что мужчины действительно больше подвержены этой болезни.

Результаты нового исследования, которым руководил профессор кардиологии Гронингенского университета Адриан Воорс, дали больше доказательств сторонникам этой гипотезы. Ученые измеряли концентрацию молекул ACE2 в крови более 2 тыс. пациентов из 11 европейских стран. Анализ подтвердил, что у мужчин их гораздо больше, чем у женщин. Аналогичные результаты дала проверка на еще около 1,7 тыс. человек.

Пока ученые не смогли понять, с чем конкретно связана эта особенность мужского организма.

Кроме этого специалисты выяснили, что концентрация ACE2 в крови у некоторых участников исследования оказалась ниже. Все они принимали лекарства от сердечной недостаточности — например, препараты, блокирующие ACE.

Справка
Коронавирус: вопросы, на которые пока нет ответовНесмотря на колоссальные усилия ученых всего мира, многое в поведении этого вируса остается непонятым.
Минздрав: мужчины болеют коронавирусом тяжелее женщин
Во время загрузки произошла ошибка.
6 мая© Ньюстюб
 Медики объяснили уязвимость "сердечников" перед коронавирусной инфекцией
На Таймыре нашли следы древнего мифического народа
Коронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19: главные события 10 мая
Коронавирус проник в Белый дом и вернулся в Ухань
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 231
В России четвертый день подряд фиксируется более 10 000 случаев коронавируса
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
«У них иммунитета нет»: кто рискует заразиться COVID-19 повторно
Сторонники теории заговора о COVID-19 начали нападать на людей
В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
При пожаре в больнице в Петербурге погибли пять человек
369 литров пива и 159 кг сыра. Что можно купить на пенсию шведа
Первый день без карантина: как Франция выходит из самоизоляции
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19 Он появляется, по сути, только у 7-8% переболевших.
Hi-Tech
Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей Сторонники теории заговора начали нападать на инженеров
Горячие темы на Авто
Видеорегистраторы. 125
говорят пришло ОНО... 104
Дефииицит!!!!! Трусов , носков , покрышек 92
Подстригла мужа на 9 мая. 91
Кино
Little Big готовы представить Россию на «Евровидении 2021» Илья Прусикин и Софья Таюрская отметили, что были очень разочарованы после отмены конкурса
Новости партнеров
Президент просил быть точнее: кому разрешат работать
Хотите узнать, как все закончится?
Вторая и третья волны? Как коронавирус будет "жить" дальше в России?
Нет сил. Пациенты на ИВЛ с трудом могут моргнуть или пошевелиться
Gnezdo.ru
Знаменитые россиянки, родившие от чужих мужей
Александре уже 60: удивитесь, увидев ее фото
Еще помнишь Полину? Смотри на нее в 46 лет
Сулейман покорил мир. А глянь на жену
Леди
Шпагат за пару минут: тренировка от солиста балета Занимаемся спортом вместе с танцовщиком Евгением Жуковым.
Дом
Что делать с инфекционными больницами после окончания эпидемии
Когда москвичи начнут съезжать из съемных квартир из-за пандемии
Как уберечь свой дом от проникновения вируса
Москвичи испугались за свои квартиры из-за самоизоляции
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь