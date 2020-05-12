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13:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Опровергнут миф о распространении коронавируса

Канадские ученые заявили, что окончание пандемии коронавируса не может быть связано с наступлением летней погоды. Исследование было опубликовано в научном издании Canadian Medical Association Journal.

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Источник: AFP 2020

В рамках исследования специалисты проверили распространенный миф о том, что с наступлением жаркой погоды вирус SARS-CoV-2 будет менее активным и пандемия прекратится. Результаты исследования не показали никакой связи между наступлением лета в северном полушарии Земли и окончанием пандемического кризиса.

Что полезно знать
Если сидишь дома

«Эпидемический рост COVID-19 не связан с расположением региона и температурой и слабо связан с относительной или абсолютной влажностью воздуха», — говорится в исследовании.

Специалисты изучили 144 региона, в которых были зафиксированы не менее 10 случаев заболевания коронавирусом. В частности, ученые проанализировали данные, полученные из различных штатов и провинций США, Австралии и Канады. Также была проанализирована информация о том, как местные власти боролись с COVID-19. По словам исследователей, на распространение вируса влияет не погода, а качество мероприятий общественного здравоохранения.

Лето не поможет. Важно, чтобы люди это знали.
Дионн Гесинк (Dionne Gesink)
одна из участниц исследования эпидемиолог

Тем не менее ученые считают, что с наступлением тепла органы здравоохранения в странах северного полушария будут менее загружены, чем зимой. Это связывают с окончанием сезонных эпидемий, в частности, простуды и гриппа.

Ранее итальянские ученые опровергли миф о том, что пандемия коронавируса спровоцирует демографический рост. Согласно опросу находящихся в репродуктивном возрасте респондентов, более 80 процентов участников анкетирования не собираются заводить ребенка во время пандемического кризиса. В первую очередь потенциальных родителей волнуют возможные осложнения во время протекания беременности и экономические трудности.

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