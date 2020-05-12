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13:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Умер русский писатель и националист Константин Крылов

Русский писатель и националист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом его жена Надежда Шалимова сообщила в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Писателю было 52 года. Причина смерти не уточняется.

20 апреля у Крылова случился инсульт, он был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Сообщалось, что его состояние оценивалось как удовлетворительное, он находился в ясном сознании.

Константин Крылов — автор ряда книг, в том числе исследований «Поведение» и «Особенности национального поведения», публицистических сборников «Нет времени» и «Прогнать чертей». Его называли ведущим идеологом умеренного русского национализма. Крылов работал главным редактором газет «Спецназ России» и «Русский марш», а также журнала «Вопросы национализма». В 2012-м он был избран в координационный совет российской оппозиции.

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