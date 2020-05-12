Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 «Шершней-убийц» впервые заметили в США Сотни огромных шершней впервые были замечены в Соединенных Штатах
Фоторепортажи
16Салют раскрасил небо Москвы
17Подвиг медиков в годы Великой Отечественной войны
13:43 (мск), источник: RTVi

Умер националист Константин Крылов

В Москве умер писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов. Об этом 12 мая сообщила его жена Надежда Шалимова.

Источник: РИА "Новости"

Ему было 52 года. Официальную причину смерти Шалимова не назвала. 20 апреля Крылов перенес инсульт, после чего находился в отделении неврологии Боткинской больницы. К 28 апреля его состояние было удовлетворительным.

Крылов — автор нескольких публицистических сборников, а также работ по социологии, политологии и философии. В разное время он был главным редактором изданий «Спецназ России», «Русский марш» и «Вопросы национализма».

В 2011 году против Крылова возбудили уголовное дело об экстремизме после его выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ» на Болотной площади в Москве. Два года спустя писателя приговорили к 120 часам исправительных работ.

В 2012 году Крылов основал Национально-демократическую партию, но из-за судимости формально ее лидером не являлся. В том же году писатель вступил в координационный совет российской оппозиции.

 Правозащитники зафиксировали рекордный рост антисемитизма в США
Коронавирус прервал съемки самого старого мультсериала в мире. Он выходит на японском телевидении больше полувека
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Сторонники теории заговора о COVID-19 начали нападать на людей
«У них иммунитета нет»: кто рискует заразиться COVID-19 повторно
Какие маски носят чиновники и во сколько это обходится бюджету
Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом в Белоруссии терпимой
В Гидрометцентре пообещали неоднородное лето
Здоровье
Биолог объяснила, у кого формируется иммунитет к COVID-19 Он появляется, по сути, только у 7-8% переболевших.
Hi-Tech
Сторонники теории заговора о коронавирусе начали нападать на людей Сторонники теории заговора начали нападать на инженеров
Авто
Названы самые популярные автомобили в апреле (топ-10) В прошлом месяце было продано всего 53,3 тыс. машин — это на 64,4% ниже, чем в апреле 2019 года. Стали известны лидеры рухнувшего рынка
Кино
Степаненко показала свою первую роль в кино 30-летней давности Юмористка снялась в экранизации произведения Агаты Кристи
Новости партнеров
Россиян предупредили о масштабной катастрофе хуже, чем COVID-19
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
"Россия вымрет": священник рассказал, что ждет народ после карантина
Пророчество знаменитого старца Иоанна Крестьянкина о коронавирусе
Популярные темы на «Детях»
Кто Путина смотрит,что нового? Я не фига не поняла.. 192
Выплаты на детей, вопрос! 180
Интересуюсь... 175
Кто на сколько выглядит? 153
Леди
Шпагат за пару минут: тренировка от солиста балета Занимаемся спортом вместе с танцовщиком Евгением Жуковым.
Новости партнеров
20-летняя миллиардерша всколыхнула Сеть этим видео
Как удаленно взять котенка из приюта: подробная инструкция
Возьми животное из приюта, не выходя из дома. Ты не пожалеешь
На самоизоляции питомца из приюта можно взять не выходя из дома
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь