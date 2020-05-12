13:43 (мск), источник: RTVi
Умер националист Константин Крылов
В Москве умер писатель, публицист и общественный деятель Константин Крылов. Об этом 12 мая сообщила его жена Надежда Шалимова.
Ему было 52 года. Официальную причину смерти Шалимова не назвала. 20 апреля Крылов перенес инсульт, после чего находился в отделении неврологии Боткинской больницы. К 28 апреля его состояние было удовлетворительным.
Крылов — автор нескольких публицистических сборников, а также работ по социологии, политологии и философии. В разное время он был главным редактором изданий «Спецназ России», «Русский марш» и «Вопросы национализма».
В 2011 году против Крылова возбудили уголовное дело об экстремизме после его выступления на митинге «Хватит кормить Кавказ» на Болотной площади в Москве. Два года спустя писателя приговорили к 120 часам исправительных работ.
В 2012 году Крылов основал